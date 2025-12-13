탁구 임종훈-신유빈, 새 역사 썼다…한국 선수 최초로 WTT 파이널스 우승

사진=신화/뉴시스

새 역사를 썼다.

‘세계 2위’ 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 월드테이블테니스(WTT) 파이널스 초대 챔피언에 올랐다. 임종훈-신유빈 조는 13일 홍콩에서 열린 ‘파이널스 2025’ 혼합복식 결승에서 중국의 왕추친-쑨잉사 조(세계 3위)를 게임 스코어 3-0(11-9 11-8 11-6)으로 완파했다.

WTT 파이널스는 일종의 왕중왕전 성격의 대회다. 그랜드 스매시, 챔피언스, 컨텐더, 스타컨텐더 등에서 거둔 성적을 기준으로 랭킹 포인트가 높은 선수들만 초청해 우승자를 가린다. 임종훈-신유빈 조는 한국 선수로는 최초로 파이널스 시상대 가장 높은 곳에 오르게 됐다.

사진=신화/뉴시스

이번 대회 혼합복식은 2개 조 조별리그 후 각 조 1~2위가 4강 토너먼트를 치르는 방식으로 진행됐다. 2조에 배치된 임종훈-신유빈 조는 3연승을 거두며 1위로 4강에 진출했다. 준결승서 ‘세계 1위’ 린스둥-콰이만(중국) 조를 꺾고 사상 첫 WTT 파이널스 결승행에 성공했다.

마지막까지 마음을 놓을 수 없었다. 결승에서 만난 왕추친-쑨잉사 조는 결코 쉽지 않은 상대였다. 이번 대회 직전까지 6전 전패를 당했다. 지난해 파리하계올림픽 준결승서 2-4로 패한 데 이어 올해 5월 도하 세계선수권 준결승에서도 0-3으로 고개를 숙인 바 있다.

무려 7번째 대결 만에 첫 승리를 따낸 것. 실제로 1게임부터 접전이 펼쳐졌다. 팽팽한 시소게임이 이어졌다. 9-9 동점에서 임종훈의 강한 공격이 통했고, 왕추친의 공격이 빗나가면서 세트를 가져왔다. 기세가 오른 임종훈-신유빈 조는 2게임, 3게임을 차례로 가져왔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

