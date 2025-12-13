부상 악재 속에서도…SK, ‘디펜딩챔피언’ 상대로 대승

‘이가 없으면 잇몸으로!’
SK가 활짝 웃었다. ‘디펜딩챔피언’ LG를 상대로 22점차 대승을 거뒀다. 13일 서울 잠실학생체육관에서 열린 LG와의 ‘2025~2026 LG전자 프로농구’ 3라운드 홈경기서 77-55(14-19 22-12 23-12 18-12) 승리를 거뒀다. 2연패에서 벗어나는 순간이었다. 시즌 성적 11승10패를 기록, KT(10승10패)를 제치고 단독 5위로 도약했다. 반면, LG는 3연승에 실패했다. 그럼에도 14승6패로, 1위 자리는 굳게 지켰다. 2위 정관장(13승7패)과의 거리는 1경기 차이다.
팀 사정이 좋지 않다. 주축 멤버들이 부상으로 자리를 비운 까닭이다. 오재현(무릎)을 비롯해 이민서(무릎), 김태훈(허리), 에디 다니엘(발목), 프레디(사타구니) 등이 전력에서 이탈해 있다. 엔트리에 포함돼 있지만 최원혁(팔꿈치), 김낙현(무릎) 등도 100%가 아니다. 전희철 SK 감독의 고민이 깊어질 수밖에 없는 대목이다. 신인 김명진, 안성우를 먼저 내세우는 변칙 라인업을 가동했다. 초반 흐름서 어느 정도만 버텨주면, 경기 후반 승부를 내겠다는 전략이었다.
초반엔 다소 고전하는 듯했다. 득점력이 떨어졌다. 좀처럼 골밑 안을 파고들지 못했다. 대신 촘촘한 수비로 LG를 압박했다. 특히 신인들의 적극적인 움직임은 상대 선수들의 체력을 소진시키는 데 큰 역할을 했다. 나름 팽팽한 분위기 속에서 1쿼터를 마쳤다. 2쿼터 주전 멤버들이 본격적으로 투입되면서 상승곡선을 그렸다. 리바운드(26-43)에서 크게 밀렸지만, 날카로운 외곽 슛(10-4)으로 물꼬를 텄다. 득점 우위 시간이 27분25초였을 정도로 분위기를 압도했다.
가장 인상적인 활약을 펼친 이는 단연 안영준과 김낙현이다. 각각 22분20초, 25분32초 동안 코트 위를 누비며 39득점을 합작했다. 안영준은 3점 슛 2개를 포함해 20득점 3리바운드 2어시스트를 홀로 책임졌으며, 김낙현은 3점 슛 3개를 비롯해 19득점 5리바운드를 신고했다. 중요한 순간마다 해결사 역할을 해낸 것은 두말할 필요가 없다. 신인 김명진(10분13초, 1득점 2리바운드)과 안성우(20분56초, 6득점)도 알토란같은 역할을 해내며 기대감을 높였다.
