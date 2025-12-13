티파니♥변요한, 직접 밝혔다…손편지로 열애 인정 “사랑하는 사람”

사진= 인스타그램 갈무리

그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활동 중인 티파니와 배우 변요한이 손편지를 통해 열애 사실을 직접 인정했다.

티파니는 13일 자신의 인스타그램에 장문의 글을 올리고 “오늘 보도된 내용에 대해 팬 여러분께 직접 말씀드리고 싶어 이렇게 글을 남긴다. 저는 현재 좋은 마음으로 한 분과 결혼ㅇ을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다”고 밝혔다.

이어 연인 변요한에 대해 “세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는, 저에게 안정을 주는 사람”이라며 애정을 드러냈다.

내년 가을 결혼설과 관련해서는 “아직은 구체적인 일정이 정해지지 않았지만, 앞으로 중요한 결정이 생기면 무엇보다 팬 여러분께 먼저 직접 전하겠다. 오랜 시간 저를 응원해주시고, 늘 따뜻한 시선으로 지켜봐주셔서 진심으로 감사드린다”고 전했다.

변요한시 13일 자신의 SNS에 자필 편지를 올리며 “결혼을 전제로 좋은 분과 만남을 이어가고 있습니다. 아직 구체적으로 결정된 일정이나 계획은 없지만 무엇보다 이 소식을 팬 여러분께 가장 먼저 전하고 싶다는 마음이 늘 컸습니다”라며 티파니와 열애를 인정했다.

티파니와 변요한은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에서 함께 호흡을 맞춘 이후 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.

