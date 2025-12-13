테니스 신네르, ATP 팬들이 좋아하는 선수 1위 ‘3년 연속’

사진=AP/뉴시스

“팬들의 사랑, 큰 힘을 얻는다.”

테니스 세계 랭킹 2위 얀니크 신네르(이탈리아)가 활짝 웃었다. 3년 연속으로 팬들이 가장 좋아하는 선수로 선정됐다. 남자프로테니스(ATP) 투어는 13일 공식 홈페이지를 통해 “신네르가 2025 ATP 어워드에서 팬들이 가장 좋아하는 선수 3연패를 달성했다”고 전했다.

ATP 투어는 지난 2000년부터 시즌 종료 후 팬 투표를 통해 가장 좋아하는 선수를 선정해 왔다. 지난 2023년과 2024년에 이어 올해도 신네르가 팬들의 가장 많은 사랑을 받았다.

과거 이 상은 로저 페더러(은퇴·스위스)가 지배했다 해도 과언이 아니다. 2003년부터 2021년까지 무려 19년 연속 수상의 기쁨을 누렸다. 2022년 라파엘 나달(은퇴·스페인)이 수상한 데 이어 신네르가 바통을 이어 받았다.

신네르는 “투표해 주셔서 정말 감사하다. 이 상을 다시 수상하게 돼 정말 기쁘다”면서 “정신없이 바쁜 한 해였지만 팬들이 보내 주시는 에너지와 사랑 덕에 코트에서 큰 힘을 얻었다. 내년을 위해 최선을 다하겠다. 곧 뵙겠다”고 수상 소감을 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]