최립우, 데뷔 첫 음악방송 MC 도전…다재다능 매력 발산 예고

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 데뷔 첫 음악방송 MC에 도전한다.

최립우는 오늘(13일) 오후 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'의 스페셜 MC로 출격해 진행을 맡을 예정이다.

데뷔 후 열흘 만에 음악 방송 MC를 맡게 된 최립우는 진행은 물론, 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)의 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유) 무대를 꾸미며 다채로운 매력을 발산할 전망이다.

지난 3일 싱글 앨범 'SWEET DREAM'으로 데뷔한 최립우는 발매 직후 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트 일간 피지컬 앨범 차트 및 뮤직 차트에서 1위를 차지했고, 초동 판매량 11만 6천 장 이상을 달성하며 막강한 인기를 입증했다.

또한 타이틀곡 'UxYOUxU'를 비롯해 수록곡 'Fresh'(프레시)와 '안녕 My Friend'(안녕 마이 프렌드)'까지 앨범 전곡이 멜론과 벅스 등 음원 사이트 상위권에 오르는 등 데뷔와 동시에 호성적을 거두며 남다른 존재감을 드러내고 있다.

한편 최립우는 오는 20~21일 세종대학교 대양홀에서 첫 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 ‘드로잉 우’)을 개최하며, 내년 1월에는 타이베이, 마카오에서 팬미팅을 열고 국내외 활발한 활동을 이어간다.

