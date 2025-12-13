송지효, ‘런닝맨’ 촬영 중 8년 연애 고백…‘런닝맨’ 녹화장 술렁

사진= SBS ‘런닝맨’ 방송 화면 캡처

오는 14일 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서 멤버들을 혼란에 빠뜨린 송지효의 뜻밖의 핑크빛 고백이 공개된다.

이날 방송에서 송지효는 이동 중 지석진이 던진 “마지막 연애가 언제냐”는 질문에 8년간의 장기 연애 사실을 털어놓는다. 해당 시기는 ‘런닝맨’ 촬영 기간과도 겹치지만, 멤버들 중 누구도 이를 알아채지 못했다는 점에서 모두를 놀라게 했다.

갑작스러운 고백을 들은 지석진은 예상치 못한 이야기였던 듯 멍한 표정으로 혼잣말을 이어가며 현장을 웃음바다로 만들었다. 송지효가 직접 밝힌 과거 연애 이야기는 방송을 통해 확인할 수 있다.

연애 고백 이후 송지효는 막내 지예은을 위해 사랑의 큐피드 역할에 나선다. 게스트로 출연한 강훈과 지예은이 단둘이 차를 타고 이동할 수 있도록 자리를 마련한 것. 오랜만의 만남에 다소 어색해하던 강훈에게 지예은은 휴대전화 번호 교환을 제안하며 적극적인 분위기를 이끈다.

이후 차량에서 내린 두 사람이 손을 맞잡고 서 있는 모습까지 포착되며, 한동안 잠잠했던 ‘월요 러브라인’의 불씨가 다시 살아나는 듯한 장면이 연출됐다.

이날 ‘금쪽같은 막내즈’가 중심이 되는 레이스는 14일 오후 6시 10분 방송되는 ‘런닝맨’에서 공개된다.

