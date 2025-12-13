OO-XX, 소음 안 미디어아트 개인전 ‘술샘로에는 마녀의 비밀통로가 있다’ 개최

예술 단체 OO-XX(제로제로 크로스크로스)가 오는 19일까지 서울 동대문구 KOCCA 콘텐츠문화광장에서 신진 작가 ‘소음 안(so-eum Ahn)’의 미디어아트 개인전 ‘술샘로에는 마녀의 비밀통로가 있다’를 개최한다.

이번 전시는 존재와 비존재, 내부와 외부가 교차하는 경계의 공간을 미디어아트로 풀어낸 융복합 전시다. 작가는 고립된 개인의 경험을 바탕으로 현실과 비현실의 경계에 머무는 존재들을 ‘사이존(Sait-zone)’이라 명명했다. 이를 마녀, AI, 고립된 인간 등 서로 다른 시대의 존재들과 연결해 독창적인 서사를 구축했다.

전시 공간은 ‘숨겨진 비밀통로(Hidden Threshold)’를 콘셉트로 하나의 비밀통로처럼 구성된다. 관람객은 사라진 인물 ‘소현’을 찾으러 온 친구의 시점이 되어 방과 복도, 건물로 이어지는 흔적을 따라 이동하며 경계의 층위를 감각적으로 경험하게 된다.

안쪽으로 들어갈수록 오히려 밖으로 밀려나는 듯한 역설적인 공간 경험은 관객들에게 존재의 지속 방식에 대한 물음을 던진다.

소음 안 작가는 영상과 설치, 사운드를 기반으로 활동하며 기술을 인간처럼 불완전하고 경계적인 존재로 다루는 실험적인 작업을 이어오고 있다. 작가는 작가 노트를 통해 “누구에게도 감지되지 않는 고립의 시간 동안 느꼈던 감각을 이번 전시에 담았다”며 “마치 슈뢰딩거의 고양이처럼 생존과 소멸 사이에 놓인 감각을 관객들과 공유하고자 한다”고 밝혔다.

전시의 피날레인 19일 저녁 8시에는 오디오 비주얼 퍼포먼스 엔딩 공연이 진행된다. 소음 안 작가와 이은재 작곡가가 협업해 즉흥적으로 만들어내는 사운드와 영상을 통해 ‘사이존’을 공감각적으로 체험할 수 있는 특별한 시간을 선사할 예정이다.

전시를 함께 기획한 큐레이터 유연(OO-XX 대표)은 “이번 전시는 단순한 관람을 넘어, 관객이 직접 경계를 넘나들며 보이지 않는 존재들의 리듬을 탐구하는 여정이 될 것”이라고 전했다.

한편, 예술 단체 OO-XX는 ‘존재하기 전의 정적(OO)’과 ‘그 존재가 교차하며 만들어낸 감각의 흔적(XX)’이라는 의미를 담고 있으며, 예술과 삶의 경계를 탐구하는 다양한 융복합 프로젝트를 전개하고 있다.

전시는 오는 19일까지 진행된다. 13일과 14일은 휴관한다. 운영 시간은 낮 12시부터 저녁 8시까지다. 자세한 내용은 OO-XX 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

