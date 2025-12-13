여자축구연맹, ‘2025 초등·중등 동계클리닉’ 개최

사진=한국여자축구연맹 제공

한국여자축구연맹은 13일 “오는 14일까지 국내 유소녀 선수들의 기량 향상과 체계적인 성장 체계 구축을 위한 ‘2025 초등·중등 동계클리닉’을 개최한다”고 밝혔다.

이번 클리닉은 전국 초·중등 여자 축구선수를 대상으로 진행된다. 초등부는 지난 5일부터 7일까지 진행됐으며, 중등부는 12일부터 14일까지 전라남도 목포국제축구센터에서 운영된다.

이번 동계클리닉에는 초등부 광양중앙초·경남남강초·서울WFCU12와 중등부 부산아이파크U15WFC·충남강경여중·전북체육중 등 총 6개 팀이 모여 선수와 지도자를 포함해 총 100여 명이 참가한다.

연맹은 이번 클리닉에 관련 분야의 전문 강사진을 초청해 강의의 깊이를 더했다고 한다.

성인지 교육은 자유심리상담센터 금선미 강사가, 재활 교육은 청주대학교 김혜영 교수가, 영양 교육은 ㈜파시코 길주현 소장이, 심리 교육은 한국체육대학교 강지훈 교수가 맡아 선수들의 현장 이해도를 높이고 체계적인 육성 환경을 마련할 예정이다.

단순한 이론 전달을 넘어 실제 경기력 유지와 성장에 직접 연결되는 실질적 교육으로 연맹은 본 클리닉이 선수들의 전문성과 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

연맹은 현장 경험이 풍부한 여자축구 선수 출신 대한축구협회 전임지도자가 훈련 과정에 함께 참여하도록 하고 응급구조 인력을 상시 배치하는 등 안전과 전문성을 갖춘 운영 환경을 마련했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

