체육공단, 2026년 스포츠산업 지원 사업 설명회 개최

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 내년도 스포츠산업 지원 사업 방향과 주요 사업 안내를 위한 ‘2026년 스포츠산업 지원 사업 설명회’를 열었다.

지난 11일 서울올림픽파크텔에서 진행된 설명회에서는 국내 스포츠 기업과 기초지방자치단체 관계자 200여 명을 대상으로 ‘기업 금융지원(융자·모태펀드 등)’, ‘기업 경영지원(스포츠코리아랩·선도기업 등)’, ‘창업 및 일자리 지원(창업·인턴십 등)’, ‘기술 사업화 및 인증 지원(용품 인증 등)’ 및 ‘스포츠산업 전시 및 지자체 지원(스포엑스, 지역 특화 스포츠 기반 조성 등)’ 등 총 25개 지원 사업을 소개하고, 1:1 상담을 위한 부스를 운영했다.

체육공단은 내년에 창업부터 선도기업까지 성장 단계별 맞춤형 지원 확대 및 인공지능·빅데이터 등 디지털 기반 기술 역량 강화를 통해 케이(K)-스포츠 기업 창출에 박차를 가할 예정이다. 아울러, 창업 지원 기업 및 스포츠코리아랩(SKL) 입주기업이 체육공단의 후속 지원 사업에 참여하는 경우 연계 가점을 부여하는 등 현장의 목소리를 반영해 사업을 개선한다.

특히, 스포츠 혁신기업 창출을 위한 해외 진출 분야의 지원을 강화한다. 관세·통상 환경과 인공지능 기반 국제 정세 변화 대응을 위한 전문 컨설팅 및 해외 바이어 초청을 확대할 예정이다. 이 밖에도, 해외 스포츠 전문 기관 협업 등으로 케이(K)-스포츠 브랜드를 널리 알려 국내 시장의 한계 극복을 위해 심혈을 기울일 계획이다.

체육공단 관계자는 “이번 설명회에 참석해 주신 스포츠산업 관계자 여러분께 감사드린다”라며 “앞으로도 현장의 의견을 고려해 더 나은 스포츠산업 지원체계 구축을 위해 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

