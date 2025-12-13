베이비몬스터, 열정 가득 'PSYCHO' 퍼포먼스 비디오 비하인드 공개

베이비몬스터가 'PSYCHO' 퍼포먼스 비디오 속 강렬한 에너지와 독보적인 표현력으로 인기몰이 중인 가운데, 그 촬영 현장 비하인드가 YG엔터테인먼트 공식 블로그를 통해 12일 전격 공개됐다.

시시각각 변화하는 현란한 조명, 강렬한 폭죽 효과 등에 긴장한 모습을 보이던 멤버들은 남다른 집중력을 발휘하며 프로페셔널한 면모를 뽐냈다. 'PSYCHO'의 다이내믹한 무드에 맞춘 이색 연출에 점차 녹아 들었고, 흡인력 넘치는 군무로 현장 분위기를 단숨에 휘어잡았다.

솔로 파트 촬영은 'PSYCHO'의 미스터리 무드 속 멤버 개개인의 매력이 빛을 발했다. 각자만의 방식으로 곡의 테마 걸맞은 카리스마를 표현하기 위해 과감한 표정 연기와 퍼포먼스를 펼쳤다. 여기에 서로의 모습을 모니터링하며, 긴장을 풀어주기 위한 따뜻한 응원을 주고 받는 멤버들의 훈훈한 케미스트리가 팬들을 미소 짓게 했다.

퍼포먼스의 완성도를 높이기 위한 베이비몬스터의 남다른 열정으로 촬영은 성공적으로 마무리됐다. 멤버들은 "많은 분들이 우리 안무를 따라해 주시고, 멋지게 봐 주셨으면 좋겠다"며 "앞으로의 활동도 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

한편 베이비몬스터는 미니 2집 [WE GO UP] 발매 후 다양한 YG 자체 제작 콘텐츠를 통해 유튜브에서 막강한 파급력을 보여주고 있다. 특히 최근 선보인 수록곡 'PSYCHO'의 퍼포먼스 비디오는 글로벌 음악팬들의 뜨거운 호평 속 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'과 '월드와이드 트렌딩'에서 모두 정상에 올랐다.

