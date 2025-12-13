“마이데이와 함께라 더 의미 있던 해” DAY6 도운, 음성 메시지로 전한 진심

DAY6(데이식스) 도운이 크리스마스 스페셜 싱글 개별 포토 속 설레는 눈 맞춤을 전했다.

DAY6는 12월 15일 크리스마스 스페셜 싱글 'Lovin' the Christmas'(러빙 더 크리스마스)를 발표한다. JYP엔터테인먼트는 앞서 그룹 공식 인스타그램에 성진, Young K(영케이), 원필의 어드벤트 캘린터 티저를 차례로 오픈한 데 이어 12일 오후 막내 도운의 캘린더 커버, 콘셉트 이미지, 손 글씨, 보이스 메시지 등 풍성한 콘텐츠를 선보였다.

사진 속 도운은 수줍은 미소로 선물을 건네며 로맨틱한 감성을 선사했다. 또한 "My Day(팬덤명: 마이데이) 맛있는 것도 많이 먹고 따뜻하게 연말 보내고 있나요? 올해도 역시 My Day와 함께해서 더 의미가 있었던 것 같아요. 2025년도 너무 고생 많았고, 저희가 준비한 선물 'Lovin' the Christmas'가 12월 15일 도착할 예정이니 DAY6와 함께 행복한 연말 보내시기를 바라겠습니다"는 음성 메시지로 팬들을 향한 마음을 전했다.

게다가 도운의 손 글씨로 공개된 신곡 가사 일부 "마법에 빠지는 날 Lovin' the Christmas"가 '믿고 듣는 데이식스'가 노래할 2025년 시즌송을 향한 기대를 높였다.

DAY6는 새 디지털 싱글 발표에 이어 오는 19일부터 21일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2025 DAY6 Special Concert 'The Present''(스페셜 콘서트 '더 프레젠트')를 총 3회 개최한다. 전 회차, 전석 매진을 기록한 이번 콘서트는 무대를 중심으로 360도 개방되어 풍부한 공간감을 선사한다. 마지막 공연일인 21일에는 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행하고 더 많은 My Day(팬덤명: 마이데이)와 만난다.

한편 DAY6의 새 디지털 싱글 'Lovin' the Christmas'는 오는 15일(월) 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상 가능하다.

