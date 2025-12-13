솔라, 쇼뮤지컬 '슈가' 출연…깊어진 해석력 기대

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 보컬리스트 매력을 유감없이 뽐낸다.

솔라는 오늘(13일) 브로드웨이 정통 쇼뮤지컬 '슈가' 무대에 오른다.

'슈가'는 마릴린 먼로 주연의 명작 영화 'Some Like It Hot(뜨거운 것이 좋아)'를 원작으로 한 작품이다. 1929년 금주법으로 혼란에 빠진 시대를 배경으로, 갱단의 위협을 피해 여장을 하고 밴드에 잠입한 두 뮤지션의 좌충우돌 해프닝을 유쾌하게 그린다.

솔라는 극 중 치명적인 매력의 보컬리스트 '슈가' 역을 맡아 탁월한 무대 장악력을 선보인다. 순수한 아름다움의 결정체로 분할 솔라의 변신에 관심이 집중된다.

뮤지컬 '마타하리', '노트르담 드 파리' 등 굵직한 작품에서 파워풀한 가창력과 섬세한 표현력을 입증한 솔라는 '슈가'를 통해 한층 깊어진 해석으로 몰입도를 높일 것으로 기대된다.

이처럼 솔라는 브로드웨이 정통 쇼뮤지컬까지 섭렵하며 '올라운드 퍼포머'로서의 스펙트럼을 또 한 뼘 넓힌다. 음악, 공연, 뮤지컬, 예능까지 다양한 영역에서 팔색조 매력을 보여주고 있는 솔라의 행보에 이목이 쏠린다.

한편, 솔라가 출연하는 뮤지컬 '슈가'는 오는 2026년 2월 22일까지 서울 서초구 한전아트센터에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

