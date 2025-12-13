가수→MC 이찬원, ‘알짜 대세’인 이유

가수 이찬원이 2025년 연말까지 ‘알짜 대세’ 자리를 공고히 한다.

이찬원은 오는 19일 방영되는 KBS ‘2025 가요대축제 글로벌 페스티벌’(이하 ‘2025 가요대축제’)과 20일 ‘2025 KBS 연예대상’에 출연하며 이번 연말에도 안방극장을 수놓을 예정이다. 특히 이찬원이 2년 연속 ‘KBS 연예대상’ MC를 맡게 되면서, 경력에서 우러나온 안정적인 진행력을 다시 한번 입증할 것으로 기대를 모은다.

분주한 방송 활동이 예상되는 가운데, 이찬원은 본업으로 ‘2025 가요대축제’를 먼저 찾는다. 이찬원은 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’으로 컴백, 음원차트 줄 세우기를 시작으로 초동 판매량 61만 장을 훌쩍 넘기며 자체 최고 초동 기록을 세웠다. 앨범 판매량뿐 아니라 음악방송에서도 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’가 상승세를 탄 가운데, ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 핫스테이지 1위에도 올라 인기를 재입증했다. 하반기 바쁘게 달려온 이찬원이 ‘2025 가요대축제’에서 어떤 무대로 유종의 미를 거둘지 주목된다.

이어서 출격하는 ‘2025 KBS 연예대상’에서는 예능계에서의 이찬원의 존재감이 두드러진다. 이찬원은 지난해 KBS 연예대상 대상을 수상하며 역대 남자 개인 최연소 수상 기록을 남긴 바 있다. 올해 이찬원은 KBS의 대표 예능 ‘불후의 명곡’과 ‘편스토랑’에서의 활약뿐 아니라 9월 정규 편성된 ‘셀럽병사의 비밀’ MC로 자리매김하며 출연진과 프로그램의 중추 역할을 해내고 있다.

KBS 예능 프로그램외에도 이찬원은 올해 JTBC ‘톡파원 25시’ MC뿐 아니라 인기 예능인 JTBC ‘아는 형님’, tvN ‘놀라운 토요일’에도 출연하며 반가운 얼굴을 내비쳤다. 앨범 흥행부터 인기 프로그램까지 가요와 예능 모두 청신호가 켜진 이찬원의 행보는 연말을 넘어 2026년에도 이어질 전망이다.

연말 방송가를 찾는 이찬원은 현재 전국투어 콘서트를 앞두고 있다. 이찬원은 오는 12일부터 14일까지 잠실 실내체육관에서 열리는 ‘찬가 : 찬란한 하루’ 서울 콘서트로 팬들을 찾을 예정이다.

