변요한♥티파니 영, 결혼 전제 열애 인정…소속사 “진지하게 교제 중”

배우 변요한과 소녀시대 멤버이자 배우로 활동 중인 티파니 영이 결혼을 전제로 교제 중임을 공식 인정했다.

13일 변요한의 소속사 TEAMHOPE(팀호프)는 JTBC엔터뉴스를 통해 “두 배우는 현재 결혼을 전제로 진지하게 교제 중이다”라고 밝혔다. 두 사람의 관계를 둘러싼 보도에 대해 사실임을 확인한 것이다.

결혼 시기와 관련해서는 아직 구체적인 일정이 정해지지 않았다고 설명했다. 소속사는 “아직 구체적으로 확정된 일정은 없지만, 뜻이 정해지는 순간 팬 여러분께 가장 먼저 알리고 싶다는 바람을 두 배우 모두 전해왔다”고 덧붙였다.

이어 “따뜻한 관심에 감사드리며, 두 사람의 앞날에 은혜와 사랑이 함께하길 기도하는 마음으로 축복해 주시기를 부탁드린다”고 전하며 공식 입장을 마무리했다.

변요한과 티파니 영은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에 함께 출연하며 인연을 맺었고, 이후 연인 관계로 발전해 결혼을 전제로 한 만남을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

변요한은 데뷔 전부터 ‘한예종 송중기’라는 별명으로 주목받았으며, 2011년 단편영화로 연기를 시작했다. 이후 영화 ‘소셜포비아’, 드라마 ‘미생’, ‘미스터 션샤인’, 영화 ‘한산: 용의 출현’ 등 다양한 작품에서 활약했고, 내년 영화 ‘타짜4’ 개봉을 앞두고 있다.

티파니 영은 2007년 걸그룹 소녀시대로 데뷔해 국내외에서 큰 인기를 얻었다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 JTBC 드라마 ‘재벌집 막내아들’, 뮤지컬 ‘시카고’ 등에 출연하며 연기자로서도 입지를 다지고 있다.

