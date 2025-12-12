엔씨, ‘아이온2’ 불법 프로그램 이용자에 대해 ‘법적 대응’

아이온2 이미지. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트 12일 서울 강남경찰서에 불법 프로그램(매크로)을 사용한 이용자 5인에 대한 고소장을 접수했다고 밝혔다.

엔씨는 피고소인들이 ‘아이온2’에서 허용하지 않는 불법 프로그램을 반복적으로 사용해 게임 내 경제 시스템을 훼손하고, 정상적인 이용자들의 플레이를 방해한 사실을 확인했다.

사내외 전문가들은 피고소인들이 불법 매크로 프로그램 사용뿐 아니라 계정 판매와 게임 재화 유통 등 사익을 목적으로 게임의 공정성과 경제 시스템을 침해한 정황을 살폈다. 엔씨는 이러한 행위가 정상적인 게임 서비스 및 운영을 방해하는 행위에 해당한다고 판단해 법적 대응에 나섰다.

엔씨는 일반 이용자를 보호하기 위해 출시 이후 총 23회에 걸쳐 7만2621개의 운영 정책 위반 계정에 이용 제한 조치를 시행했다. 또한 지난 9일 라이브 방송을 통해 매크로 악용 수위에 따른 추가 조치를 검토하고, 강경한 법적 대응 방침을 안내했다.

엔씨는 이번 법적 조치에 이어 강도 높은 대응을 지속할 방침이다. 현재도 불법 프로그램 사용이 의심되는 계정을 지속 모니터링 및 분석 중이며, 확인될 경우 추가로 강경한 법적 조치를 취할 계획이다.

엔씨는 “매크로 등 불법 프로그램 악용에 대한 법적 대응은 대부분의 일반 게임 이용자의 피해를 예방하고, 건전하고 안전한 게임 생태계를 유지하기 위한 필수적인 조치”라며 “불법 프로그램 사용은 반드시 근절되어야 한다”고 강조했다.

이어 “앞으로도 게임 이용자 보호와 안정적인 게임 서비스 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

