종묘 일대, 재개발 논란 속 ‘세계유산지구’로 지정

서울 종로구 종묘와 세운4구역의 모습. 뉴시스

유네스코 세계유산인 서울 종묘 일대가 세계유산지구로 지정됐다.

12일 정부 관보에 따르면 국가유산청은 종묘 일대 19만4896㎡(약 5만8712평) 범위를 세계유산지구로 지정하는 내용의 고시를 11일 게재했다.



지난달 13일 문화유산위원회 심의를 거쳐 세계유산지구 지정 안건을 통과시킨 뒤 관보를 통해 고시해 행정 절차를 마무리한 것이다.

국가유산청은 “유네스코 세계유산목록에 등재된 종묘의 탁월한 보편적 가치를 효과적으로 유지하고, 체계적인 보존·관리 및 활용을 위해 세계유산지구로 지정하고자 한다”며 지정 사유를 밝혔다.

면적은 종묘가 있는 서울특별시 종로구 훈정동 1-2번지 일원 19만4896㎡으로, 국가유산청은 관보에 지형도면을 함께 고시했다.

현행 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법(세계유산법)은 국가유산청장이 필요한 경우 세계유산지구를 지정해 관리하도록 한다.

세계유산지구는 세계유산으로 등재된 세계유산구역과 유산을 효과적으로 보호하기 위해 설정된 주변구역인 세계유산 완충구역으로 구성된다. 세계유산지구로 지정되면 ‘세계유산의 탁월한 보편적 가치에 부정적 영향을 미칠 우려가 있는 건축물 또는 시설물을 설치·증설하는 사업’을 할때 세계유산영향평가(HIA)를 하도록 규정한다.

다만 재개발 논란인 세운4구역은 종묘 세계유산지구 범위에 포함되지는 않는다. 건물 건축을 막을 수는 없지만, 세계유산영향평가를 하도록 요청할 근거가 될 수 있어 향후 세운4구역 개발에 영향을 미칠지 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

