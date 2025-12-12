서울 종로구 종묘와 세운4구역의 모습. 뉴시스

서울시가 국가유산청이 추진하는 '세계유산법 시행령 개정안'에 대해 우려를 표한 가운데 국가유산청이 반박 입장을 내놨다.

국가유산청은 12일 공식 입장을 통해 "세계유산법 시행령 개정안이 '강북죽이기 법'이라는 서울시의 주장은 과장된 것"이라고 주장했다.

국가유산청은 "추진 중인 세계유산법 시행령 개정안에는 세계유산영향평가 범위를 별도로 규정하고 있지 않다"며 "때문에 '세계유산 반경 500m 이내 세계유산영향평가를 획일적으로 의무화'한다는 서울시의 주장은 사실이 아니다"라고 밝혔다.

주요 개정 내용은 세계유산영향평가 대상사업, 사전검토절차 및 평가서 작성, 세계유산영향평가기관 및 지원센터의 운영·지정 등의 위임사항이라는 설명이다.

국가유산청은 "강북죽이기 법으로 미리 단정해 시민들에게 불필요한 혼란을 줄 것이 아니라, 세계유산법 시행령 개정안이 입법 예고된 후 의견을 제시하면 된다"고 지적했다.

또한 국가유산청은 "국가유산청과 유네스코가 이미 수차례 요청한 바 있는 '세계유산 종묘에 대한 세계유산영향평가'를 서울시가 '법적 절차 미비' 등을 이유로 진행하고 있지 않는 상황에서, '종묘의 세계유산지구 지정'에 이어 시행령 개정으로 세계유산영향평가 제도의 법적 기반을 마련하고자 하는 것"이라고 설명했다.

국가유산청은 대법원 판단에 근거한 문화유산 보호 조치도 취할 계획이다.

국가유산청은 "서울시를 상대로 한 행정제소 판결문에서 문화유산법 제12조 등에 따라 국가유산청장이 문화유산 보호를 위한 조치를 취할 수 있다고 한 대법원 판단에 근거해 관련 고시 등을 검토 및 준비 중"이라고 밝혔다. 여기서의 판결문은 서울특별시문화재보호조례 개정조례안 의결 무효확인 소송(2023추5160)에 대한 판결문이다.

앞서 국가유산청은 최근 서울 종묘 인근 재개발 논란이 지속되는 가운데 세계유산법 시행령 계정안을 이달 중순부터 내년 1월 중순까지 입법 예고 할 예정임을 밝혔다. 개정안이 공표되면 종묘 등 문화유산 주변 500m 내 대규모 건축 행위에 대해 전문가들의 유산영향평가를 거쳐 국가유산청장의 허가를 받아야 한다.

이에 서울시는 전날 입장문을 내고 "개정안에 담긴 세계유산 보존 취지에는 공감하나, 기존 도시계획 체계와 충돌하는 과잉 중복 규제이자 사실상 중앙정부의 사전 허가제"라고 주장했다.

시는 "높이, 경관 등 이미 촘촘하게 운영 중인 도시 관리 시스템에 '500m 이내 세계유산영향평가'를 획일적으로 추가하는 것은 행정 편의적인 이중 규제로, 헌법상 과잉금지의 원칙에도 어긋난다"며 "세운4구역과 같이 적법한 절차를 거쳐 정비계획 고시된 사업에 새로운 규제를 소급 적용하는 것은 법률상 신뢰보호 원칙을 훼손하는 행위로 절대 불가하다"고 목소리냈다.

그러면서 "이번 규제 신설로 광범위한 지역이 묶이게 되면서 주택 공급 지연, 투자 위축 등 서울을 비롯한 수도권의 도시 경쟁력을 저하시킬 수 있는 만큼 도시 균형 발전을 가로막는 강북죽이기 법"이라고 비판했다.

시에 따르면 이번 시행령 개정안에 영향을 받는 사업은 6개 구(강북지역5, 강남지역1)에 위치한 약 38개 구역이다. 세운지구 2~5구역 포함 이문 3구역, 장위 11구역, 장위 15구역 등 강북 지역 재건축·재정비 촉진 사업이 영향을 받을 것으로 보이며 강남에 위치한 구룡마을 도시개발사업도 영향을 받을 것으로 예상된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

