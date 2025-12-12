키, ‘주사이모’ 의혹에 무대응…오늘(12일) ‘나혼산’ 출연할까 “확인 중”

사진 = 그룹 샤이니 키. 뉴시스 제공

MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 제작진이 이른바 ‘박나래 주사이모’ 논란과 관련해 키 출연분의 편성 여부를 두고 조심스러운 입장을 전했다.

12일 ‘나 혼자 산다’ 관계자는 한 매체의 이날 방송 라인업에 키가 등장하느냐는 질문에 “확인 중”이라고 짧게 답했다.

최근 박나래가 ‘주사이모’ A씨로부터 의료기관이 아닌 일반 가정집에서 수액 치료를 받았다는 의혹과 우울증 치료제 대리 처방 정황이 제기되며 논란이 커졌다. 박나래 측은 “면허가 있는 의사에게 왕진을 요청한 것”이라고 해명했지만, 공정한 사회를 바라는 의사들의 모임(공의모)은 A씨가 재직했다는 ‘포강의과대학’이 실재하지 않는다고 맞섰다.

이어 A씨가 과거 자신의 SNS에 키가 키우는 반려견과 동일한 품종·이름의 강아지 사진을 올리고, 키가 살았던 한남동 유엔빌리지를 태그한 사실이 알려지며 키와의 친분 의혹까지 번졌다. 일부 누리꾼들은 키에게도 해명을 요구하는 상황이다.

‘나 혼자 산다’ 시청자 팬층은 최근 성명문을 통해 “최근 논란에 대해 진솔한 입장을 밝혀 주시기를 정중히 요청드린다”고 밝혔지만, 현재까지 키 측은 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

한편, 박나래는 전 매니저들의 갑질 폭로로 촉발된 논란이 연일 확대되자 지난 8일 SNS를 통해 방송 활동 중단을 선언했다. 그는 “더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”며 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘! 홈즈’, ‘놀라운 토요일’ 하차를 밝혔다.

