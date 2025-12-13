LG전자 플래그십 D5, 고객 성원 보답 ‘LG트윈스 선수 팬사인회’ 실시

사진=LG전자 플래그십 D5

LG전자 플래그십 D5는 LG트윈스와 함께 올 한 해 동안 LG전자를 사랑해준 고객들과 LG트윈스를 응원하는 팬들을 위해 팬사인회를 개최한다고 13일 밝혔다.

팬사인회에는 신민재, 구본혁, 손주영, 김영우 총 4명의 선수가 참석해 LG트윈스를 응원하는 고객들에게 잊지 못할 추억을 제공할 계획으로 12월 18일 오후 3시 LG전자 플래그십 D5 4층에서 진행된다. 참여를 원하는 고객은 LG전자 베스트샵 공식 홈페이지에서 멤버십 로그인 후 개인정보 입력을 통해 신청할 수 있다. 모집은 12월 15일 오전에 선착순 100명으로 진행될 예정이며 모집완료 시 즉시 마감된다.

신청 완료 고객은 입장시 카카오톡으로 발송된 안내 알림톡을 제시해야 하며 사인회 참여는 신청자와 동반 1인을 포함한 최대 2인까지 가능하다. 선수별 사인은 1인당 1회로 제한되며 동반자와 함께 방문하더라도 제한은 동일하다. 홈페이지 신청자에 한해 야구공 1개가 제공될 예정으로 사인을 받을 개별 물품을 추가로 지참할 수 있으나, 마찬가지로 선수당 1회 사인 원칙은 유지된다. LG전자 플래그십 D5 관계자는 “한 해 동안 LG전자와 LG트윈스를 응원해주신 고객 덕분에 지속적으로 성장할 수 있었다”며 “단순한 가전 매장을 넘어 고객에게 받은 사랑을 다시 돌려드리는 공간이자 팬들과 브랜드가 소통하는 장소로 거듭나고자 이번 이벤트를 기획했다”고 전했다.

사인회가 진행되는 LG전자 플래그십 D5는 LG전자의 오프라인 대표 스토어로 기획되어 지난 8월 21일 오픈했다. 연면적 약 2,700㎡, 지상 5층 규모로 조성된 LG전자의 기술과 제품, 브랜드 경험을 총체적으로 담아낸 상징적 공간으로 고객들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하며 주목받고 있다.

한편, 해당 이벤트에 관한 자세한 내용은 12월 15일 LG전자 베스트샵 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

황지혜 기자

