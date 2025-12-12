WKBL, 2026년 신규 캐릭터 유니블·포니블 공개

사진=WKBL 제공

2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 새 캐릭터들이 탄생했다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 12일 신규 캐릭터 ‘유니블(UNIBL)과 포니블(PONIBL)을 공개했다.

이번 캐릭터는 2026년을 상징하는 ‘말(馬)’의 이미지를 바탕으로 WKBL의 약칭 ‘우크블’을 결합해 탄생했다.

신규 캐릭터 유니블과 포니블은 각각 유니콘(UNICORN)과 작은말을 뜻하는 포니(PONY)에서 착안했다. 유니블은 ‘우크블’의 빛나는 에이스다. 언제나 코트 위에서 빛나는 존재감을 보이는 에이스를 상징한다. 포니블은 빠른 스피드와 민첩성으로 코트를 휘젓는 유니블의 든든한 동료를 형상화했다.

WKBL은 이번 캐릭터 출시를 기점으로 올스타전 팀 명칭에도 변화를 준다. 2026년 1월4일 부산 사직실내체육관에서 열리는 올스타전은 신규 캐릭터 명칭을 반영해 ‘팀 유니블’과 ‘팀 포니블’의 두 팀의 대결로 진행된다. 단순한 네이밍을 넘어, 선수, 팬 모두가 쉽게 기억하고 즐길 수 있는 브랜드형 팀 콘셉트로 구성했다는 점이 특징이다.

이 밖에도 신규 캐릭터는 2026년 진행될 유소녀 관련 대회 및 행사, 연맹 공식 행사 등 다양한 영역에서 활발히 적용돼 팬들과의 소통을 더 강화할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]