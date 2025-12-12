유소년 경쟁력 강화 나선 이랜드 U-12, 일본 나고야 유소년 교류전 참가

사진=서울 이랜드FC 제공

프로축구 서울 이랜드FC 유소년 팀이 경쟁력 강화에 나섰다.

12일 이랜드에 따르면 구단 12세 이하(U-12) 팀은 지난 5일부터 8일까지 일본 나고야에서 열린 유소년 교류전에 참가했다. 나고야 그램퍼스, 주빌로 이와타, 아술 클라로 등 다양한 일본 J리그 유소년 팀과 차례로 맞붙었다. 실전 감각과 국제 경험을 쌓았다.

특히 아술 클라로와는 2년 연속 경기를 치렀다. 지난해 K리그 유스 해외교류 프로젝트를 통해 국내에서 친선전을 치른 바 있다.

이랜드는 최근 유소년 선수의 경기력 향상과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 교류를 꾸준히 확대하고 있다. 지난 7월에는 15세 이하(U-15)팀이 제주에서 열린 한·중·일 축구 페스티벌에 참가했다. 11월에는 18세 이하(U-18) 팀이 일본 나고야에서 열린 교류전에 나서며 연령별 국제 경험의 폭을 넓히고 있다.

이랜드 U-12 이익 감독은 “일본 축구의 기술적인 강점을 경험하고 배울 수 있는 뜻깊은 기회였다. 이번 교류전에서 느낀 일본 팀들의 강점을 적용해 선수 개인의 성장과 팀의 발전에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

주장 임찬형은 “작년에 이어 올해도 다양한 해외 팀들과 경기할 수 있어서 즐거웠다. 일본에서 직접 몸으로 느끼고 배운 점을 잘 살려서 더욱 좋은 선수가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

