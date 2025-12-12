10㎏ 감량 소유, 해외에서 과감한 슬립 드레스…‘개미 허리 실화?’[스타★샷]

사진= 소유 SNS

씨스타 출신 소유가 해외에서 근황을 전하며 변함없는 몸매를 드러냈다.

소유는 12일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올리며 근황을 공유했다. 공개된 사진 속 소유는 해외 거리에서 박스 티셔츠를 편안하게 걸쳐 입고 자연스러운 매력을 뽐내고 있다. 여유로운 표정으로 일상을 즐기는 모습이 시선을 끈다.

사진= 소유 SNS

특히 슬립 드레스로 드러난 잘록한 허리와 선명한 보디라인이 눈길을 사로잡는다. 군더더기 없이 탄탄한 체형이 감탄을 자아낸다.

소유는 올해 1월부터 체중 관리에 나서 총 10kg을 감량한 바 있다. 급격한 변화에 성형 의혹까지 제기됐지만, 소유는 라이브 방송을 통해 메이크업 효과일 뿐이라며 직접 해명했다.

사진= 소유 SNS

최근에는 미국 뉴욕발 한국행 델타항공 비행기에서 인종 차별적 대우를 받았다고 폭로해 논란이 일었다. 이후 만취 상태였다는 루머가 돌자 소유는 “델타항공으로부터 메일을 통해 사과를 받았다”라며 “근거 없는 억측, 확인되지 않은 허위사실 유포, 인격권을 침해하는 모욕적인 표현에 대해서는 단호하게 대응하며 법적 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]