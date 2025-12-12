송파한양2차 재건축, GS건설 단독 입찰…수의계약 절차 착수

서울 송파구 송파한양2차 재건축 사업이 GS건설 단독 입찰로 수의계약 절차에 들어간다. GS건설은 송파권 정비사업에서 연이어 존재감을 드러내며 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 평가다.

정비업계에 따르면 송파한양2차 재건축 조합은 지난 11일 이사회를 열고 GS건설을 우선협상대상자로 인정하는 안건을 만장일치로 의결했다. 해당 안건은 오는 18일 열리는 대의원회에 상정될 예정이며, 이 자리에서 향후 시공사 선정과 관련한 세부 일정이 논의될 전망이다.

이번 사업은 앞서 두 차례 입찰 모두 GS건설 단독 참여로 진행됐다. 현행 도시정비법상 시공사 입찰에 참여한 업체가 2곳 미만일 경우 유찰 처리되며, 동일 조건으로 두 차례 입찰 이후에도 단독 참여일 경우 조합은 수의계약을 체결할 수 있다. 이에 따라 송파한양2차 역시 관련 절차에 따라 수의계약 전환 수순을 밟게 됐다.

GS건설은 단지명으로 ‘송파 센트럴 자이’를 제안하며 차별화된 설계 전략을 내세웠다. 어반에이전시, 에버랜드, 에이럽(ARUP) 등 국내외 설계·조경·엔지니어링 전문 기업과의 협업을 통해 고급 주거단지 조성을 목표로 한다는 계획이다. 업계에서는 이러한 협업 구성이 단지 완성도와 상징성을 동시에 끌어올릴 것으로 보고 있다.

조망과 입지 여건도 강점으로 꼽힌다. 대모산과 롯데타워, 올림픽공원을 조망할 수 있는 입지에 더해 단지 내 녹지와 산책로를 강화한 설계가 적용될 예정이다. 기존 노후 단지가 재건축을 통해 지역 내 랜드마크 단지로 탈바꿈할 가능성도 제기된다.

사업 추진 속도에 대한 기대감도 크다. 송파한양2차는 조합원 중 약 75%가 실거주 중이며, 60세 이상 조합원 비율이 절반가량을 차지한다. 조합 관계자는 “조합원 다수가 빠른 사업 진행을 원하고 있으며, 이에 대한 내부 공감대가 형성돼 있다”고 전했다.

송파한양2차 재건축 조합 조합장은 “사업 속도는 곧 조합원의 이익과 직결되는 사안”이라며 “절차에 맞춰 신속하게 시공사 선정과 이후 단계를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

