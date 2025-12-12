한신 센트럴리그 우승 이끈 투수 코치, 롯데 투수 육성에 나선다

롯데가 영입한 카네무라 사토루 투수 총괄 코디네이터. 사진=롯데 자이언츠 제공

일본프로야구(NPB) 출신 투수 코치가 프로야구 롯데 젊은 투수 육성에 나선다.

롯데는 12일 “한신 타이거즈 소속 카네무라 사토루 투수 코치를 총괄 코디네이터로 영입했다”고 밝혔다.

롯데는 “가네무라 코치는 불펜 코칭과 로테이션 운영 전략에 능하다”며 “젊은 투수 육성 능력이 탁월하다는 평가를 받고 있다”고 전했다. 특히 2025시즌 한신의 선발과 불펜진 모두 성장시켜 센트럴리그 우승에 기여했다.

롯데는 신규 코치로 1군 강석천 수석 코치와 이현곤 수비 코치 및 조재영 작전·주루 코치를 선임했다. 퓨처스에는 정경배 타격 코치를 영입했다. 드림팀에는 용덕한 배터리 코치와 진해수 재활 코치가 동행할 예정이다.

강석천 코치는 2002년 플레잉 코치로 지도자 생활을 시작해 퓨처스 감독 경험이 있다. 1군 수석 코치로 우승을 일궈낸 지도자이다. 이현곤 코치는 수비 지도를 포함해 타격과 작전 등 야구 전반적인 이해도가 높은 것으로 평가받는다. 조재영 코치는 다년간 작전·주루를 맡았다. 도루와 작전 성공률을 압도적으로 높인 지도자로 평가받고 있다.

정경배 코치는 여러 팀을 거치면서 쌓은 타격 코칭 경험을 바탕으로 퓨처스 선수들의 성장을 도울 수 있는 지도자다. 용덕한 코치는 젊은 리더십을 통해 포수 육성에 전문성이 있다. 진해수 코치는 퓨처스 선수들과의 관계가 이미 형성 되어있다는 점과 재활 과정에 대한 이해도가 높다는 장점이 있다.

박준혁 롯데 단장은 “한신의 우수한 투수 자원을 육성해 낸 카네무라 코치는 투수 총괄 코디네이터는 구단의 장기적인 발전에 큰 도움을 줄 수 있는 지도자다”라고 전했다.

강석천 수석 코치에 대해선 “풍부한 경험과 강단 있는 지도력을 바탕으로 코칭스태프와 선수단의 중심이 될 수 있을 것으로 판단한다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

