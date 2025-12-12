조규성, 오현규 앞에서 시즌 6호골… 뜨거운 홍명보호 최전방 경쟁

미트윌란 조규성. 사진=미트윌란 SNS 캡처

홍명보호에서 최전방 경쟁을 벌이고 있는 조규성(미트윌란)과 오현규(헹크)가 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에서 만났다. 조규성이 결승골을 뽑아내며 미소 지었다.

조규성은 12일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 헹크(벨기에)와의 2025∼2026 UEL 리그 페이즈 6차전에서 선발 출격해 시즌 6호골을 뽑아내며 팀의 1-0 승리를 이끌었다.

2연승을 달린 미트윌란은 승점 15(5승1패)로 2위 올랐다. 선두를 지키고 있는 올랭피크 리옹(프랑스)과 승점은 같지만 골 득실에 2골 밀렸다. 헹크는 승점 10(3승 1무 2패)으로 16위다.

이날 경기에는 코리안리거 3명이 동시에 출전했다. 조규성과 오현규를 포함해 미트윌란 센터백 이한범까지 선발 출전했다.

가장 번뜩인 건 조규성이었다. 전반 17분이었다. 다리오 오소리오의 슈팅이 골키퍼에 맞고 튀어나오자 조규성이 문전으로 달려들어 왼발로 밀어 넣었다. 조규성의 올 시즌 6호골이자 UEL 무대 첫 득점이었다. 지난 5일 노르셸란과의 덴마크컵에서 득점포를 가동한 이후 2경기 만에 나온 골이다. 이날 경기를 포함해 공식전 4경기 연속 풀타임을 소화하며 강철 체력까지 선보였다.

슈팅 감각이 올라왔다. 조규성은 이날 슈팅 4개 중 3개를 유효슈팅을 연결했다. 패스성공률이 69%(16회 시도 11회 성공)에 그쳤지만 득점으로 이를 상쇄했다. 축구 통계 사이트 풋몹은 조규성에게 팀에서 4번째 높은 평점 7.9를 매겼다. 소파스코어는 6.9를 줬다. 역시 풀타임을 소화하며 무실점을 이끈 이한범은 풋몹으로부터 평점 7.7을 받았다.

오현규는 슈팅 2회를 날렸으나 득점을 기록하지는 못했다. 볼 경합에서 양 팀 통틀어 가장 많은 15번의 패하며 고개를 숙였다. 패스 성공률은 57%(14회 시도 8회 성공)에 그쳤다. 풋몹은 오현규에게 헹크에서 가장 낮은 평점 5.6을 매겼다.

한편 설영우(츠르베나 즈베즈다)는 슈투름 그라츠(오스트리아)와의 UEL 6차전에서 풀타임을 선발 출격해 1-0 승리에 공헌했다. 양현준(셀틱)은 AS 로마(이탈리아)전에서 62분을 소화했지만 0-3으로 패배를 막지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

