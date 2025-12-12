중국 팬들, 에스파 윈터 공식 지지…“악의적 트럭 시위는 즉각 중단돼야”

사진=Team Winter CN & ICE

Team Winter CN & ICE는 에스파 멤버 윈터를 향한 근거 없는 비난과 악성 여론이 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산되는 가운데 중국 팬들이 공식적으로 윈터에 대한 지지 의사를 전한다고 12일 밝혔다.

이들은 팬이 아닌 소수 안티 세력의 주장으로 아티스트 관련 여론이 왜곡되고 있다며 우려를 제기했다.

중국 내 최대 규모 윈터 팬덤인 Team Winter CN & ICE는 그동안 공개적인 방식으로 윈터를 지지해 온 것으로 알려져 있다. 팬덤은 12월 12일 오전 9시부터 SM엔터테인먼트 본사 앞에서 총 5대의 응원 트럭을 운영하며 윈터에 대한 변함없는 신뢰와 지지를 공식적으로 표명했다.

팬덤 측은 성명에서 “팬을 사칭해 악의적 여론을 조성하거나 ‘응원’을 명목으로 아티스트에게 상처를 주는 모든 트럭 시위 행위는 즉각 중단돼야 한다”고 강하게 비판했다. 이어 “진정한 팬이라면 아티스트를 압박하거나 해치는 방식으로 목소리를 내지 않는다”고 강조했다.

또한 “윈터는 존중받아야 하고 보호받아야 할 아티스트”라며 “중국 팬들은 앞으로도 성숙하고 절제되며 책임 있는 방식으로 윈터를 지지할 것”이라고 밝혔다.

