넥슨, 롯데시네마서 ‘블루 아카이브’ 4주년 기념 영화 개봉

블루 아카이브 오케스트라 콘서트 영화 개봉. 넥슨 제공

넥슨의 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’의 OST 오케스트라 공연 영화가 롯데시네마에서 펼쳐진다.

12일 넥슨에 따르면 블루 아카이브의 글로벌 서비스 4주년 기념 오케스트라 콘서트 영화 ‘블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마’는 이날 전국 롯데시네마에서 개봉했다.

이번 영화는 블루 아카이브의 OST곡을 오케스트라 연주로 재해석한 ‘2025 사운드 아카이브 : 디 오케스트라’ 공연의 실황을 담은 작품이다. ‘콘스탄트 모데라토(Constant Moderato)’, ‘아오하루(Aoharu)’ 등 블루 아카이브의 대표 곡들을 오케스트라 편곡과 다양한 악기 협연으로 감상할 수 있다. 또한 공연 준비 과정과 주요 개발진 인터뷰 등 다양한 비화들을 공개해 색다른 재미를 제공한다.

영화는 서울, 대전, 부산 등 전국 롯데시네마 31개 지점에서 상영되며, 관람 시 상급 강화석(25개), 상급 활동 보고서(25개), 롯데시네마 기념 콤보 등 게임 아이템을 얻을 수 있는 스페셜 쿠폰이 제공된다.

넥슨은 개봉을 기념해 주차별 특전 굿즈를 선보일 계획으로 1주차에는 아로나&프라나 A3 홀로그램 포스터 및 SD 포토카드 세트를 제공하며, 2주차 이후 굿즈는 추후 롯데시네마 홈페이지를 통해 공개한다. 또한 각 상영관의 매점에서는 블루 아카이브 봉투 팝콘, 아로프라 캔 키링 컵이 포함된 블루 아카이브 콤보 세트도 만날 수 있다.

넥슨은 이번 협업을 기념해 롯데시네마와 함께 다양한 오프라인 이벤트를 진행한다. 먼저 오는 28일까지 롯데시네마 건대입구 지점의 브이스퀘어에서 블루 아카이브 4주년 미니 페스티벌이 열린다. 현장에는 신규 일러스트를 활용한 컬래버 팝업 스토어와 함께 오케스트라 특별 감상실, 메모리얼 포토존, 히스토리존, 음감 카페 등 다양한 체험형 공간이 마련된다. 오케스트라 음감 카페에서는 실제 오케스트라 음향과 함께 아크릴 스트로우픽, 코스터 등 특전을 제공하는 컬래버 식음료를 함께 만나볼 수 있다.

이와 함께 롯데시네마 월드타워점에서는 이번 컬래버의 신규 일러스트를 활용한 포토존 및 브랜드관을 운영하며, 후우카·유즈·노도카·마시로·호시노 등 캐릭터를 콘셉트로 한 미니 말랑쿠션 5종도 롯데시네마 건대입구점, 월드타워점에서 만나 볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]