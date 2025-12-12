이대원, 월드 클래스 글로벌 어워즈서 국제 공로상 영예

'트롯 파이터' 가수 이대원이 월드 클래스 글로벌 어워즈에서 국제 공로상을 수상했다.

이대원은 지난 n일 ‘월드 클래스 글로벌 어워즈(The WORLD CLASS GLOBAL AWARDS)’에서 2025 전세계 업적 공로상(WORLDWIDE ACHIEVEMENT HONORS 2025)을 수상하는 영예를 안았다. 이번 수상은 한국 아티스트로서 세계적인 예술성과 엔터테인먼트 성과를 인정받아 국제 무대에서 수여된 글로벌 공로상이라는 점에서 더욱 의미가 크다.

이 상은 세계적으로 뛰어난 활동과 성취를 이룬 인물에게 주어지는 국제상이다. 이대원은 예술 및 엔터테인먼트 분야에서 글로벌 우수성을 보여준 탁월한 아티스트 평가되며 주요 수상자로 이름을 올렸다.

앞서 지난 9월 발매한 필리핀 인기 가수 겸 배우 오브리 카라안(Aubrey Caraan)과의 듀엣곡 ‘욕심쟁이(Selfish Guy)’는 글로벌 음원 차트에서 두드러진 성과를 나타냈다. 발매 직후 아이튠즈 필리핀 톱 100 차트에서 4위에 오르며 글로벌 존재감을 입증했다.

또한 이대원은 음원 발매 이후 필리핀에서 3주간의 현지 프로모션 활동을 진행했다. 필리핀 주요 방송 및 라디오 프로그램에 출연했으며, 마닐라, 세부, 일로일로 지역의 쇼핑몰과 캠퍼스 투어를 진행하는 등 현지 팬들과 활발히 소통했다.

그룹 오프로드 멤버로 가요계에 데뷔한 이대원은 '미스터트롯 시즌1' 출연으로 인지도를 얻었다. 또한, ‘엔젤스 파이팅 챔피언십(Angel's Fighting Championship)’에서 8전 8승 무패 기록으로 챔피언 타이틀을 보유하는 등 종합격투기(MMA) 선수로서도 두각을 나타냈다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

