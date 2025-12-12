송백경, YG 갑질·음원료 논란 폭로…“박봄 정신 차려” 돌직구

사진= 송백경 인스타그램

그룹 원타임 출신 송백경이 YG엔터테인먼트와 양현석 총괄 프로듀서를 겨냥한 폭로성 발언을 이어가며, 투애니원 박봄을 언급해 관심이 집중되고 있다.

12일 송백경은 SNS를 통해 “SM 출신 가수들 보면 H.O.T도 그렇고 신화 애들도 그렇고 시간이 아무리 흘러도 늘 이수만 ‘대’ 선배님을 대할 때 ‘선생님’ 호칭 붙이는 걸 잊지 않는다”며 “참으로 보기 훈훈하다. 나는 뭐라고 부르냐면 ‘수.우.미.양가’”라고 적으며 YG와 양현석을 저격하는 듯한 글을 남겼다.

그는 최근 박봄이 올린 ‘양현석 고소 관련 게시글’을 언급하며 “야 박봄아, 조롱을 할 거면 점잖게 오빠처럼 해야지 '64272e조 물어내' 이게 뭐냐”라고 지적한 게시물을 올리기도 했다.

이어 과거 일을 회상하며 “원타임 5집까지 계약금 500만원, X발 5000만원 줘도 할까 말깐데 500만원에 그룹 무가당하자고 할 때부터 이 회사 '소굴'이구나 싶어 안 한다고 한 적이 있었다”고 폭로했다. 그러면서 “못 받은 돈이 있는 것 같으면 차분히 계산해서 다시 청구해. 정신차려 박봄아”라고 덧붙였다.

송백경은 YG와 양현석을 향한 비판을 이어갔다. 그는 “어영부영 1000%의 확률로 무반응, 무대응으로 그냥 넘길테지만 지금의 저는 그 옛날 너희들이 막대하고 업신여기던 송백경이 아니다”며 “X같이 대하면 나도 더 X같이 할 수 있다. 수우미양가라 애초에 짐작은 했지만 더 분발해서 우, 미쯤은 돼야죠”라고 강하게 말했다.

몇 시간 전에는 ‘음원 도둑질’ 사건을 언급하며 “(YG)패밀리? 뒷집 망아지 X까는 소리. 패거리 수준도 안 된다”고 비난하기도 했다.

또한 대만 가수 왕신링이 부른 ‘심심상인’이 과거 양현석 아내 이은주가 속했던 그룹 스위티 데뷔 앨범에 수록된 자신의 곡을 번안한 사실을 뒤늦게 알게 됐다며 당시 충격과 분노를 털어놨다. 하지만 유튜브 영상에 ‘작곡: 송백경’ 크레딧이 표기된 것으로 보아 정식 라이선스가 진행된 것으로 판단했으며, 이후 YG 측에서 700만~800만 원이 입금됐다고 밝혔다. 그는 “돈 달라고 말하지 않았더라면 과연 라이선스 비용이 그런 쏜살같은 속도로 입금됐을까?”라고 의문을 제기했다.

송백경은 1998년 원타임으로 데뷔했으며, 2005년 활동 중단 후에도 YG 소속 프로듀서로 활동했다. 2017년 MBC ‘라디오스타’에서는 “YG 소속은 맞지만, 지금은 계약서가 없는 상태”라고 말한 바 있다.

