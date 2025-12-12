이시언, 9억 시세차익 대박…“청약 당첨 신혼집 팔고 25억 한강뷰 입주”

사진 = 2019 MBC 방송연예대상 시상식에 배우 이시언이 레드카펫으로 들어선 모습. 뉴시스 제공

배우 이시언이 지난해 이사한 사실을 언급하며, 그가 한강뷰 아파트에 입주했다는 소식이 다시 화제를 모으고 있다.

11일 유튜브 채널 ‘이국주’에는 ‘이시언, 한가을 치킨과 함께 이국주TV 2025 송년회’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이국주는 타로 콘텐츠로 인기를 끌었던 에피소드를 언급하며, 구독자들의 신청을 받아 타로 상담을 진행할 예정이라고 말했다.

이 자리에서 이시언은 이국주의 타로 조언 덕분에 이사를 결심했다고 고백했다. 그는 “제가 국주 씨에게 타로점을 보고 이사를 갔다. 사실 이사 가기 전에 되게 불안했다. 갑작스럽게 옮겨도 되나 싶었는데, 국주는 ‘무조건 좋다’, ‘가면 잘 된다’, ‘옮겨라’라고 했다. 근데 진짜 잘 됐다”라며 감사함을 전했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘이국주’ 화면 캡처

이시언은 지난 2018년 청약에 당첨돼 서울 동작구 상도동 e편한세상 상도노빌리티 전용 84㎡를 약 7억 원에 매입했고, 배우 서지승과 결혼 후 신혼집으로 사용했다. 이후 2024년 이 아파트를 16억 3천만 원에 매도하며 약 9억 원의 시세 차익을 실현했다.

그는 같은 해 한강 조망으로 유명한 서울 동작구 아크로리버하임 84㎡를 24억 8천만 원에 매입해 입주한 것으로 알려져 관심을 모으고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]