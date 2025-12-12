박나래 ‘취중 장면’ 확산…매니저 갑질·주사 의혹 속 커지는 논란

사진= 유튜브 채널 ‘짠한형’ 화면 캡처

코미디언 박나래가 ‘주사 논란’과 전 매니저 갑질 의혹에 휩싸인 가운데, 과거 웹예능 ‘짠한형’ 출연 장면이 다시 주목받고 있다.

유튜브 채널 ‘짠한형’ 제작진은 지난 3월 박나래가 출연했던 당시, 촬영 종료를 위해 “저희 슬레이트 칠게요”라고 밝혔다. 이에 박나래는 “왜요? 우리 할 얘기 많은데”라며 촬영 종료에 아쉬움을 드러냈다.

상황을 수습하려던 양세형은 “제작진들도 원래는 이렇게 술 먹는 프로그램이니까 점점 누군가 취하면 더 재밌게 찍으려고 하는데, 나래가 취하는 모습을 보이니 다들 ‘자! 그만그만 이제. 시마이(촬영 끝)’라고 말하며 종료하려 한다”고 설명했다.

그러자 박나래는 제작진 쪽으로 다가가 “왜 (정리하려고) 일어나는 거예요. 그럴 거면 나를 부르지 말았어야지”라고 말하며 불만을 드러냈고, 이어 “난 분명히 얘기했다. 난 분명히 문제가 있을 수도 있다. 고사한다고 얘기했다”고 덧붙였다.

이후 양세형이 박나래를 향해 “야 너 지금 서 있는데 의자랑 너 허리랑 똑같다”고 농담하자, 박나래는 “너도 그래. XX야”라고 맞받았다. 또 카메라를 향해 “저 XX는 제가 김XX을 써서라도 법무법인에서 크게 한 번 소송을 할 것”이라며 장난스러운 반응을 보였다.

최근 박나래는 술버릇과 관련한 주사 의혹, 전 매니저에 대한 갑질 논란, 그리고 ‘주사 이모’에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹 등이 불거지며 집중 조명을 받고 있다. 갑질 의혹에는 과도한 음주 요구, 욕설 등이 포함된 것으로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

