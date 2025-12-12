한국맥도날드, RMHC코리아에 10억 2000만원 기부

한국맥도날드가 올 한해 RMHC 코리아(Ronald McDonald House Charities® Korea)에 기부한 금액이 10억 원에 달하는 것으로 집계됐다.

RMHC Korea는 장기 입원 또는 통원 치료가 필요한 중증 환아와 가족을 지원하기 위해 병원 인근에 조성되는 ‘로날드맥도날드하우스(Ronald McDonald House®)’의 건립과 운영을 담당하는 글로벌 비영리법인이다.

한국맥도날드는 지난 11일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 RMHC 코리아가 개최한 갈라 디너에서 2025년 총 10억 2000만 원의 기부금을 전달했다고 밝혔다.

기부금은 ‘해피밀’ ‘행운버거’ 판매 수익금 일부와 더불어 고객 참여형 걷기 행사 ‘해피워크’ 등을 통해 조성됐다. 이는 RMHC 코리아가 양산 부산대병원 인근에서 운영하는 로날드맥도날드하우스의 지원 및 수도권 첫 로날드맥도날드하우스 건립에 활용될 예정이다.

한국맥도날드 관계자는 “고객분들과 함께한 여러 활동들이 올해도 의미 있는 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 한국맥도날드는 RMHC Korea의 최대 후원사이자 오랜 파트너로서 환아와 가족들이 안심하고 머물 수 있는 공간을 늘리는 데 주력하겠다”고 밝혔다.

한편, 한국맥도날드는 기존 프로그램 외에도 최근 하나은행과 공동 개발한 ‘행운 기부런 적금’을 출시하는 등 다양한 방식을 가미하며 기부 활동의 폭을 넓혀 나가고 있다.

