“오직 라이더만을 위한 축제”… ‘배민라이더페스타’ 열린다

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들이 국내 최초로 배달라이더만을 위한 전용이벤트 ‘2025 배민라이더페스타’를 연다고 밝혔다. 이는 국내 최초로 ‘라이더만을 위한 축제’를 표방한 온·오프라인 통합 이벤트다. 행사는 19일부터 약 한달간 진행된다.

이번 페스타는 배민커넥트·배민커넥트비즈 등 배달의민족 플랫폼에서 활동한 라이더 누구나 참여할 수 있다.

한달 동안 운영되는 배민라이더페스타는 사전이벤트→라이브→연말결산→어워즈로 이어지는 3단계 프로그램으로 운영된다. 가장 먼저 진행되는 사전이벤트 ‘배달 초능력 월드컵’은 12~18일 배민커넥트 앱과 공식블로그에서 평소 라이더가 배달하면서 갖고 싶던 초능력을 투표하는 이벤트다. 여기서 선별된 후보는 배민라이더페스타 라이브 방송에서 라이더 참여로 최종결정된다.

본격적인 배민라이더페스타의 첫번째 순서인 ‘라이브’는 19일 오후 3시 배민커넥트 공식 유튜브에서 진행된다. 상생파트너인 라이더와 소통하기 위한 라이브에서는 초능력 월드컵 4강전을 진행하고 배민라이더페스타에 대한 소개와 함께 올 한해 함께한 라이더들에게 감사의 마음을 전하는 시간이다.

참가자를 대상으로 ▲PCX 125 ▲대한항공 100만원권 ▲네이버페이 100만원권 ▲GS25 상품권 등 총 1000만원 규모의 경품을 제공한다.

두번째 순서는 한 해를 돌아보는 ‘연말결산’을 진행한다. 우아한청년들은 라이더들의 한 해의 노고를 격려하고 라이더들의 배달거리, 수행시간, 건수 등 데이터를 공유하는 ‘배민커넥트 연말결산’ 이벤트를 연말마다 운영해왔다.

이번 페스타 연말결산에서 라이더는 올해 자신의 배달기록을 확인할 수 있으며 추첨으로 1000명에게 한정판 배달조끼를 제공한다. 또한 이벤트 페이지에서 배달사연을 작성한 20명에게 어워즈 초청권을 전달한다.

페스타의 마지막 프로그램인 ‘어워즈’는 내년 1월 15일 하남 배민라이더스쿨에서 진행된다.

배달업계 최초로 라이더 대상 오프라인 시상식으로 열리는 배민라이더페스타 어워즈는 배민커넥트 라이더와 배민커넥트비즈 사장님 등 약 200명이 참석할 예정이다. 어워즈는 ▲라이더 참여형 부스·체험 프로그램 ▲감사 라이더 시상 ▲메인 세레머니로 구성해 한해 동안 함께해준 라이더들을 축하하는 자리를 만들 계획이다.

우아한청년들 관계자는 “2025 배민라이더페스타는 처음부터 끝까지 오직 라이더만을 위해 기획된 단 하나의 축제”라며 “동반성장 파트너인 라이더들과 함께해온 한 해의 노고를 함께 축하하고 더욱 단단한 파트너십을 만들어갈 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]