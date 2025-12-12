이이경 사생활 DM 또 공개…폭로자 “AI 아냐”

사진= 배우 이이경. 뉴시스 제공

배우 이이경을 둘러싼 사생활 루머가 이어지는 가운데, 최초 폭로자로 알려진 A씨가 또 한 번 추가 폭로 영상을 공개했다.

12일 A씨는 자신의 SNS에 “아직도 AI라고 생각하시는 분 계시면 손. 진짜 완전 마지막. 이게 진짜면 나머지 카톡 대화도 진짜겠죠? 저도 민망하지만 어쩔 수 없음”이라는 글과 함께 이이경과 나눴다고 주장하는 DM 영상을 올렸다.

영상 속 DM 기록에 따르면, A씨는 2024년 1월 26일 이이경에게 “그쪽 저의 이상형입니다. 혹시 외국인도 괜찮은가요”라는 메시지를 먼저 보내며 대화를 시작했다. 이이경은 “한국말을 정말 잘하시네요. 어느 나라에 계신가요”라고 답했고, 이후 A씨의 음성 메시지와 셀카 요청으로 대화가 이어졌다.

A씨가 사진을 전송하자 이이경은 “꽃으로 가렸네요”라고 반응했다. 이후 두 사람의 대화는 노출 사진 관련 언급과 함께 사적인 방향으로 흘렀다. 이이경은 “가슴 보고 대화가 이렇게까지 흘러가다니 신기합니다”, “가슴이 부끄러우신가요”, “사이즈가 어떻게 되나요”, “E컵이요?”, “저 태어나서 본 적이 없어요”, “카카오톡 아이디 있나요”, “카톡 보낼게요” 등 메시지를 보낸 것으로 공개됐다.

A씨는 앞서 폭로 글을 올렸다가 AI 조작이라고 사과했으나, 곧 입장을 바꾸며 “억울하다”는 취지의 주장을 반복했고, 글 삭제와 재업로드가 이어지며 혼란이 가중된 상황이다.

이이경 측은 이미 허위 사실 유포 및 명예훼손 혐의로 고소를 마친 상태다. 그는 직접 입장을 밝히며 “여러분들이 궁금하실 결말은, 영장이 발부된 후 곧 용의자가 특정될 것입니다. 독일에 있다 하더라도 직접 독일 현지에 가서 고소장을 제출할 것입니다. 악플러 또한 절대 선처 없습니다”라고 강경 대응을 예고했다.

논란은 폭로자와 이이경 측의 주장이 맞서며 더욱 확산되고 있다.

<세계일보>

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

