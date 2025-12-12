‘역시는 역시’ 임영웅, 부산까지 접수 완료…전국투어 올 매진

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 올해 이번 전국투어에서 올 매진 신화를 이뤘다.

12일 소속사 물고기뮤직에 따르면 전날 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 부산 티켓 예매가 오픈됐다.

피켓팅을 예고하며 시작된 부산 콘서트 티켓은 예매가 열리자마자 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록하며 여전한 임영웅의 티켓 파워를 입증했다.

특히 2025 전국투어의 마지막 지역인 부산까지 전 지역 전 회차 전석 매진을 기록, 이번 투어도 올 매진 신화를 잇게 됐다.

물고기뮤직은 “임영웅이 이번 콘서트에서 정규 2집과 꾸준히 사랑을 받고 있는 메가 히트곡으로 채워진 셋리스트로 여운 가득한 무대를 선보인다”며 “더 화려해진 무대 연출과 장치, 어느 곳에서든 임영웅을 볼 수 있는 대형 스크린 등으로 팬들의 만족도를 높이고 있다”고 전했다.

인천에서 포문을 연 임영웅의 콘서트는 대구와 서울 2주차 공연까지 성공적으로 마쳤고, 광주로 무대를 옮겨 공연을 이어간다. 광주 콘서트는 오는 19일부터 21일까지 김대중컨벤션센터에서 개최되며, 내년 1월2일부터 4일까지 대전, 1월16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔, 2월6일부터 8일까지 부산에서도 열린다.

