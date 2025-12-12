국가유산청, 부산시와 ‘내년 세계유산위 성공 개최’ 협약

제47차 유네스코 세계유산위원회에서 니콜라이 네노브 의장이 대한민국을 차기 세계유산위원회 개최지로 발표하고 있는 모습. 국가유산청 제공

국가유산청은 부산광역시와 함께 12일 오후 2시 정부대전청사(대전 서구)에서 내년 7월 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회(세계유산위원회)의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 세계유산 관련 최대 국제행사인 세계유산위원회를 우리나라에서 최초로 개최하는 만큼 양 기관의 원활한 협력 체계를 구축하기 위함이다.

주요 협약 내용은 ▲인력 및 예산 지원 ▲부산광역시의 기반시설(인프라)을 활용한 국제회의 여건 조성 ▲세계유산 연계 프로그램 기획·운영을 통한 K-헤리티지 홍보 등이다.

특히 올해 11월 ‘한국전쟁기 피란수도 부산의 유산’이 유네스코 세계유산 우선등재목록으로 선정된 만큼, 세계유산위원회 개최를 계기로 개최도시 부산의 풍부한 문화적 자원을 알릴 수 있는 다양한 연계 프로그램을 마련할 예정이다. 한국전쟁기 피란수도 부산의 유산은 경무대(임시수도기념관), 임시중앙청(동아대학교 석당박물관), 아미동 비석 피란주거지(아미동 비석마을), 국립중앙관상대(부산기상관측소), 미국대사관 겸 미국공보원(부산근현대역사관 별관), 부산항 제1부두, 하야리아기지(부산시민공원), 유엔묘지(부산재한유엔기념공원), 우암동 소막 피란주거지(우암동 소막마을), 영도다리(영도대교), 복병산배수지]로 구성된 연속유산이다.

참고로 국가유산청은 올해 6월 부산의 주 회의장 여건과 도시 접근성, 주변 권역 세계유산과의 연계성 등을 높이 평가하여 부산을 개최 후보도시로 결정한 바 있으며, 이후 7월15일 제47차 세계유산위원회에서 부산은 개최도시로 최종 결정됐다.

국가유산청은 “앞으로 부산광역시를 비롯해 외교부, 문화체육관광부 등 유관기관과 협력하여 제48차 유네스코 세계유산위원회가 성공적으로 개최될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

