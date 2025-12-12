통일교, 대국민 사과 “신뢰 회복, 근본적 혁신”…“정치권 금품수수 의혹은 개인 일탈’

경기 가평군 통일교 천정궁박물관 모습. 뉴시스

통일교가 최근 불거진 논란에 대해 대국민 사과문을 내고 신뢰 회복을 위한 혁신 의지를 밝혔다.

다만 정치권 금품 수수 의혹과 관련된 윤영호 전 통일교 세계본부장의 혐의에 대해선 “개인의 일탈”이라는 점을 재확인했다.

세계평화통일가정연합 한국협회 송용천 협회장은 지난 11일 공개한 영상에서 “국민 여러분께 큰 실망과 우려를 끼친 점에 대해서 깊이 머리 숙여 사과드린다”며 이같이 말했다.

통일교는 교단 차원에서 정치 권력과 결탁하거나 특정 정당을 지원해 이익을 얻으려는 계획이나 의도를 가진 적이 없다는 점을 명확히 했다. 교단이 추구하는 바는 가정·사회·국가·인류의 화합이며 특정 정당을 지지하거나 배격하는 활동과는 무관하기 때문이다.

송 협회장은 “한국가정연합은 대한민국 헌법이 보장하는 민주주의, 법치주의, 정교분리 원칙을 분명히 지키도록 교육받아 왔고, 이를 존중하고 준수하는 신앙공동체”라고 강조했다.

아울러 “종교가 정치 권력과 결탁해 이익을 추구하는 순간, 그 신앙의 본질을 잃게 된다고 믿는다”며 “이것은 창교자의 가르침 아래 저희가 70여 년간 견지해 온 불변의 기본 가치”라고 설명했다.

그는 “그럼에도 이런 원칙이 실제 조직 운영에도 제대로 작동하도록 관리하지 못했다”며 “최근 법정 진술로 파문을 일으킨 윤영호 전 본부장의 행위는 개인의 독단적 일탈이었지만, 이를 감지하고 차단하지 못한 것은 조직의 관리 책임”이라고 사과했다.

통일교는 조직 내부의 관리 부실에 대해 깊이 책임을 통감한다며 신뢰회복을 위한 근본적인 혁신에 나서겠다고 밝혔다.

송 협회장은 이번 사태를 교훈으로 삼아 한국 사회와의 신뢰 회복과 공공성 회복을 교단 운영의 최우선 가치로 두겠다고 약속했다.

그러면서 정치적 중립 확고 준수, 재정 투명성과 거버넌스 체계 확립, 공공성과 사회적 책임 최우선 가치화를 3대 혁신 과제로 제시했다.

통일교 금품수수 의혹과 관련한 수사가 시작된 후 협회장 명의의 대국민 사과가 나온 것은 이번이 처음이다.

노성우 기자 sungcow@sportsworldi.com

