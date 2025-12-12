라이엇 게임즈, ‘TFT 파리 오픈’ 개막…역대 최대 규모

TFT 파리 오픈 현장 모습. 라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 역대 최대 규모의 ‘TFT 파리 오픈’을 개막했다.

라이엇 게임즈는 리그 오브 레전드 세계관 기반 전략 게임 전략적 팀 전투(TFT)의 글로벌 e스포츠 대회인 TFT 파리 오픈(파리 오픈)이 12∼14일(현지기준) 열린다고 12일 밝혔다.

파리 오픈은 한해의 마지막을 장식하는 TFT 이스포츠 대회로, 총상금 규모만 약 31만 달러에 메인 대회 참가자만 768명에 달하는 이벤트다.

한국에서는 지난해 ‘TFT 마카오 오픈’에 이어 다수의 선수들이 출전한다. 시즌별 최상위권 전략가들이 참여하는 ‘전략가의 왕관’에서 성과를 낸 ROC Esports 소속 ‘쌍옆’ 서성원, ‘판다’ 김세진, T1 소속 ‘두니주니’ 조준희 및 ‘빈틈’ 강성준 등이 메인 대회에 나선다. ‘룬테라 원정대’로 활동 중인 모델 정혁, 배우 연우, 인플루언서 팔차선도 이번 대회에 선수로 참여한다.

다양한 현장 이벤트도 진행한다. 플레이어는 ▲4대4 매치 ▲더블 업 대결 ▲개발진과의 미팅 ▲아티스트 전시 ▲굿즈 부스 ▲신작 ‘2XKO’ 및 ‘리프트바운드’ 체험 등 여러 콘텐츠를 경험할 수 있다.

한편 라이엇 게임즈는 이날 대회 개막을 앞두고 차기 대회 개최지가 ‘라스베이거스’임을 공개했다. ‘TFT 베이거스 오픈 2026’이라는 명칭과 함께 3년 만에 초대 대회가 열린 장소로 돌아올 예정이다.

라이엇 게임즈의 마이클 셔먼(Michael Sherman) TFT·2XKO e스포츠 글로벌 총괄은 “오픈 대회를 라스베이거스에서 다시 개최하는 것은 TFT 커뮤니티에 기념비적인 순간”이라며 “TFT 베이거스 오픈 2026을 역대 최고의 오픈 대회로 만들도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]