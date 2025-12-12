‘주토피아2’ 500만 관객 넘길까…적수 없는 흥행세

주토피아2 스틸컷. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

애니메이션 ‘주토피아2’가 다가오는 주말 500만 관객 돌파에 도전한다.

12일 영화진흥위원회에 따르면 주토피아2는 오전 8시30분 기준 예매 관객수 약 22만명으로, 개봉작 중 예매 순위 1위를 달리고 있다. 전날에는 10만8713명이 관람했다. 개봉 후 16일 연속 박스오피스 1위다. 현재까지의 누적 관객수는 436만명이다.

이러한 흐름이라면 전작 기록(471만명)을 넘어 이번 주말 중 500만 관객을 넘길 것으로 업계는 내다보고 있다.

500만을 돌파할 경우 올해 국내 개봉 영화 중 흥행 1위 자리를 차지할 가능성도 있다. 현재까지 최고 흥행작은 ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’(567만)이다.

주토피아2는 2016년 개봉한 주토피아의 후속작이다. 전작에서 거대한 음모가 숨겨진 실종 사건을 해결하며 막 파트너가 된 주디와 닉은 합심한지 일주일만에 또 한 번 새로운 사건을 마주한다. 지난 100년 간 주토피아에 살지 않은 파충류의 흔적을 발견한 것. 주디와 닉은 서로 다른 성격과 행동에 갈등하면서 사건을 해결해 나간다.

전작인 주토피아 당시 전 세계에서 매출액 10억2550만 달러(약 1조5000억원)를 기록하며 폭발적인 인기를 얻었다. 국내에서도 471만명이 관람하며 큰 사랑을 받았다. 주토피아2는 지난 9일까지 전 세계에서 매출액 9억5500만 달러(약 1조4000억원)를 기록했다. 이 흐름이라면 무난히 누적 매출액 10억 달러를 넘겨 올해 전 세계 최고 흥행 영화가 될 것으로 전망된다.

