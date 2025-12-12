박나래 논란 어디까지…전 매니저 “주사이모는 일부일 뿐”

개그우먼 박나래. 앤파크 제공

개그우먼 박나래의 전 매니저 측이 추가 폭로를 예고했다.

전 매니저는 측은 지난 11일 SBS를 통해 “대리 처방과 불법 의료 행위 등 논란이 되고 있는 이른바 주사이모 의혹은 박나래와 관련된 의혹 100개 중 하나에 불과하다”고 밝혔다.

이들은 경찰 수사를 통해 의혹이 하나하나 드러날 것이라며, 지방 일정이 있을 때 박나래가 또 다른 링거이모에게서 불법 의료행위를 받았다는 폭로도 이어갔다. 또 박나래 전 남자친구에게 소속사가 급여를 지급했다는 이른바 횡령 의혹에 대해서도 “알려진 건 일부”라고 했다.

박나래가 앞서 입장을 통해 “전 매니저들과 오해를 풀었고, 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단한다”고 했지만, 전 매니저 측은 사과나 합의가 없었다고 주장했다. 전 매니저 측은 “양측의 합의 조건이 맞지 않았고, 박나래가 철저한 조사와 법적 증거로 해결하자고 말했다”고 밝혔다.

한편 박나래는 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 이어 의사 면허가 없는 지인A씨에게 수면제 등 약을 공급받은 의혹까지 받고 있다.

전 매니저 측은 특수상해, 대리 처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했고, 박나래는 전 매니저들을 공갈 혐의로 고소했다. 양측이 제기한 고소 사건을 수사 중인 경찰은 조만간 고소인 조사를 진행할 방침이다.

박나래는 이번 논란으로 예능 ‘나 혼자 산다’, ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

