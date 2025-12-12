스트레이 키즈, 빌보드 톱투어 2025서 ‘K-팝 최고 10위’

그룹 스트레이 키즈. 뉴시스

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids·스키즈)의 올해 투어 성과가 빛을 발했다.

미국 빌보드가 지난 9일(현지시간) 발표한 연말 차트에 따르면, 스트레이 키즈는 월드 투어 ‘도미네이트’로 톱 투어 2025(TOP TOURS 2025) 차트(2024년 10월1일~2025년 9월30일 집계 기준)에서 올해 K-팝 아티스트 최고 순위인 10위를 기록했다.

도미네이트는 홍콩, 라틴 아메리카 5개 도시, 북미 10개 도시, 유럽 6개 도시에서 개최한 총 31회의 공연 기준 약 130만 장의 티켓 판매량을 세웠다. 티켓 매출액은 1억8570만 달러(약 2734억원)이다. 해당 순위는 매출액 기준이다.

스트레이 키즈는 자체 최대 규모를 자랑하는 투어로 K-팝 아티스트 최초, 최고 기록을 썼다. 빌보드 톱 투어 2025 차트에 집계된 총 31회의 공연 가운데 라틴 아메리카, 북미, 유럽 21개 지역에서 진행한 29회의 공연이 각 지역을 대표하는 초대형 스타디움 경기장에서 열렸다. 그 중 11곳의 스타디움 경기장에 K-팝 아티스트 최초 입성했다. 특히 파리 스타드 드 프랑스에서는 역대 K-팝 최대 규모 및 최다 관객 모객이라는 신기록을 남겼다.

한편 이 차트에는 스트레이 키즈를 비롯 세븐틴(96만4000장·17위), 방탄소년단(BTS) 제이홉(50만4000장·32위), 엔하이픈(55만6000장·37위) 등 K-팝 4팀이 톱40에 들었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

