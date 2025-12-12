부산 아이파크, 구단 혁신과 성장 이끌 단장 공개 채용… 23일까지 서류 접수

사진=부산 아이파크 제공

프로축구 K리그2 부산 아이파크가 구단의 혁신과 성장을 이끌 신임 단장을 공개 채용한다.

이번 단장 채용은 임기 2년의 계약직 형태다. 프로스포츠단 운영 총괄 업무를 맡게 된다.

지원 필수 조건은 ‘국내·외 프로 스포츠구단 운영 경력자 또는 스포츠 마케팅 전문가로 마케팅·브랜드 기획에 탁월한 자’로서 구단 경력자다. 선수단과 마케팅 등 구단 운영을 전반적으로 아우를 수 있어야 한다.

우대사항은 ▲해외 프로 리그 스포츠단 운영 및 다양한 분야의 경험자 ▲마케팅·브랜드 역량을 갖춘 커뮤니케이션 전문가 ▲외국어 능력을 갖춘 인재 ▲조직의 혁신과 성장을 추구하며 리더십을 갖춘 젊은 리더다.

서류 접수는 오는 23일 오후 5시까지이다. 이메일 접수로만 진행된다. 서류 합격자 발표는 오는 26일 합격자에 한해 개별 통보할 예정이다.

채용과 관련된 자세한 사항은 부산 아이파크 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

