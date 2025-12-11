강원FC, 홈경기 안전경영시스템 인증 획득

사진=강원FC 제공

프로축구 강원FC가 강화된 홈경기 안전으로 스포츠이벤트 안전경영시스템을 인증받았다.

강원은 “스포츠이벤트 안전경영시스템 인증을 획득했다”고 11일 밝혔다. 지난 3일 서울 올림픽파크텔에서 열린 스포츠 안전경영 인증 수여식에서 공식 인증서를 받았다. 스포츠이벤트 안전경영시스템은 체육단체가 개최하는 행사의 안전 분야에서 규격화된 안전 매뉴얼을 적용해 표준화된 업무 수행과 안전 관리 수준 향상을 위해 설계된 표준 규격이다.

강원은 경기장 안팎에서 발생할 수 있는 안전사고 예방과 원활한 홈경기 운영을 위해 지난 8월부터 스포츠안전재단의 전문 컨설팅을 받았다. 컨설팅을 바탕으로 홈경기 운영 전반에 적용되는 안전경영 매뉴얼과 절차서, 운영 가이드를 체계화했다. 이후 공식 인증기관 SGS 코리아의 심사를 통해 지난달 19일 인증을 획득했다.

강원은 안전 관리 수준을 더 높일 계획이다. 비상 상황 대응 절차를 강화하고 관중 동선과 운영 환경을 지속 점검해 밀집 구역을 포함한 경기장 전 구역의 안전을 강화할 방침이다. 팬이 안심하고 경기장을 찾을 수 있는 환경을 만드는 목표를 이어갈 계획이다.

김병지 강원 대표이사는 “강원FC를 찾는 팬들이 안심하고 경기를 즐길 수 있도록 경기장 관람 환경 안전을 강화했다”며 “앞으로도 안전경영시스템 인증을 지속적으로 유지하고 발전시키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]