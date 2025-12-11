‘김호중 복역 중 세종문화회관 공연?’…소속사 “전혀 사실 아냐”

음주 뺑소니 혐의를 받고 있는 트로트 가수 김호중이 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자심문)를 마친 후 모습. 뉴시스

음주운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 가수 김호중이 교도소 합창단 자격으로 세종문화회관 무대에 올랐다는 보도가 나왔으나, 소속사 측이 즉각 사실이 아니라며 반박했다.

11일 연예계에 따르면 한 매체는 김호중이 이날 오후 서울 종로구 세종문화회관 대극장에서 열린 ‘제42회 세진음악회 - 회복과 화해의 하모니’ 공연에 참여했다고 주장했다. 이 음악회에는 소망교도소 합창단이 무대에 올랐다는 내용이 포함돼 김호중의 참여 여부가 관심을 모았다.

하지만 이 같은 보도는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 김호중 측은 “김호중이 무대에 오른 사실이 없다”고 밝히며, 교도소 합창단과의 관련성도 “없다”고 선을 그었다.

김호중은 지난 5월 음주운전 뺑소니 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 서울구치소에 수감됐으며, 이후 8월 민영교도소인 소망교도소로 이감돼 복역 중이다.

한편 김호중은 법무부 산하 가석방심사위원회가 검토 중인 성탄절 가석방 심사 대상자 명단에 포함된 것으로 알려졌다. 그러나 김호중을 향한 여론이 여전히 싸늘해 실제 가석방으로 이어질지 여부는 불투명한 상황이다.

