온유 측 “‘주사 이모’ A씨 병원 방문 맞지만…무면허 의료 논란과는 무관”

샤이니 온유가 최근 연예계를 뒤흔든 ‘박나래 주사 이모’ 논란과 자신을 엮는 의혹에 대해 명확히 선을 그었다.

온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 11일 공식입장을 내고 “온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문했다”고 밝혔다.

이번 입장은 개그우먼 박나래가 자택 등에서 A씨에게 무면허 의료행위를 받았다는 의혹이 제기되며 논란이 커지는 가운데 나왔다. A씨는 의료계에서 ‘주사 이모’로 불리며 무면허 의료행위 및 의료법 위반 혐의로 고발된 상태다. 그런 가운데 과거 A씨가 자신의 SNS에 온유의 사인 CD를 올리며 친분을 과시하는 듯한 게시물이 재조명되자, 온유 역시 관련된 것이 아니냐는 추측이 온라인에서 확산됐다.

이에 대해 소속사는 “당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠다”고 설명했다. 이어 온유가 해당 병원을 방문한 이유에 대해 “단순 피부 관리를 위한 것이었으며, 사인 CD 등은 진료에 대한 고마움을 표현한 것일 뿐”이라며 개인적 친분 의혹을 일축했다.

또한 소속사는 “아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편, ‘주사 이모’로 알려진 A씨는 실재하지 않는 의과대학의 교수 경력을 내세우거나 의사 가운을 입은 사진을 통해 의료인처럼 보이게 해온 의혹을 받고 있다. 현재 A씨의 SNS 계정은 삭제된 상태다.

이하 온유 소속사 그리핀엔터테인먼트 입장 전문. 안녕하세요. 그리핀엔터테인먼트입니다. 소속 아티스트 온유와 A씨와의 연관성에 대해 사실관계를 명확히 하고자 공식입장을 말씀 드립니다. 온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문하게 되었고, 당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인 상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠습니다. 온유의 병원 방문은 피부 관리의 목적이었으며, 사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐입니다. 당사는 소속 아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표합니다. 더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

