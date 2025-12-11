조세호 부부로 추정되는 사진 공개…‘조폭 친분설’ 폭로 재점화

사진= 인스타그램 갈무리

‘조폭 친분설’에 휘말린 방송인 조세호가 또 한 번 새로운 폭로 사진에 직면하며 논란이 확산되고 있다.

범죄 제보 채널을 운영하는 A씨는 10일 자신의 인스타그램에 조세호 부부로 추정되는 인물의 사진을 공개했다. 사진 속 두 사람의 얼굴은 블러 처리돼 있어 정확한 신원 확인은 어렵지만, 누리꾼들은 조세호 부부일 가능성을 제기하고 있다.

공개된 사진에는 술이 놓인 식탁 앞에 남녀가 나란히 앉아 있다. 여성은 긴 머리를 늘어뜨린 채 강아지를 안고 정면을 바라보고 있으며, 남성은 흰색 반팔티를 입은 채 몸을 비스듬히 돌리고 한쪽 팔을 의자에 걸쳐 앉아 있는 모습이다.

A씨는 사진 속 인물이 누구인지 직접 언급하지 않았지만, 앞서 조세호가 조폭 친분설을 부인하자 “아내에게 조폭을 소개한 술자리 사진도 있다. 부인하면 공개하겠다”고 경고한 바 있어 의혹이 더욱 증폭되고 있다.

이에 대해 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “최 씨는 행사장에서 알게 된 단순한 지인일 뿐이며 금품이나 대가성 선물은 없었다”며 친분 의혹을 전면 부인한 상태다. 그럼에도 A씨는 “도박 자금 세탁 관련 추가 제보가 있다”며 또 다른 폭로를 예고했다.

최근 조세호는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’과 KBS2 ‘1박 2일 시즌4’에서 자진 하차했다. 당시 A씨는 “하차 결정을 존중한다. 책임 있는 태도를 보인 만큼 자료를 외부에 공유하지 않고 보관하겠다”고 밝혔지만, 다시 사진을 업로드하며 논란이 재점화됐다.

계속되는 의혹 제기와 추가 폭로 예고로 인해 조세호를 둘러싼 논란은 더욱 걷잡을 수 없이 번지고 있다.

