박나래 ‘주사이모’ 의혹…의협 “의료 안전 취약성 드러내, 강력 대책 마련"

방송인 박나래. 앤파크 제공

방송인 박나래의 이른바 ‘주사이모’ 논란이 확산되자 대한의사협회(의협)가 정부에 강력한 제재와 재발 방지 대책을 촉구했다.

김성근 의협 대변인은 11일 서울 용산구 의협 회관에서 정례브리핑을 열고 최근 불거진 방송인 박나래씨 불법 의료시술 의혹과 관련해 “국민 건강과 안전을 심각하게 위협하는 중대한 문제”라고 강조했다.

김 대변인은 “이번 사건은 단발적인 연예인 관련 이슈가 아니라 대한민국 의료 안전망 전반의 취약성을 드러낸 사건으로 국민 건강과 안전을 심각하게 위협하는 중대한 문제”라고 꼬집었다.

그러면서 “비의료인의 주사·수액 시술, 처방전 수집·대리 처방, 의약품 사재기 등 중대한 불법 행위가 반복되고 있다는 사실은 국민 안전에 대한 심각한 위협”이라며 “이 사건을 계기로 무면허 의료행위가 근본적으로 근절될 수 있도록 정부가 보다 적극적이고 실효성 있는 단속과 고발 등 대책을 마련할 것을 강력히 촉구한다”고 목소리 냈다.

박나래는 최근 전 매니저들을 상대로 한 갑질 의혹에 이어 불법 의료 시술과 대리 처방을 받아왔다는 논란에 휩싸였다. 주사이모로 불리는 A씨로부터 자택과 차량에서 항우울제 처방과 링거 시술을 받았다는 의혹을 받고 있다. 이후로 링거이모의 존재, 대리처방 의혹까지 더해져 사안이 더욱 확산되고 있다.

현행 의료법은 무면허 의료행위를 금지하고 있다. 의료인이라 해도 면허로 정해진 범위를 벗어난 의료행위는 할 수 없다.

의료계 일각에서는 박나래와 주사이모를 직접 고발하기도 했다. 임현택 전 의협회장은 지난 6일 자신의 SNS에 주사이모를 검찰에 고발했다고 밝힌 데 이어 이날도 주사이모와 함께 박나래를 의료법, 약사법 위반 혐의 등으로 서울서부지검에 고발했다고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

