서울에서 제일 가까운 스키장… 곤지암리조트, 2025/26 스키시즌 개장

서울에서 40분이면 닿을 수 있는 수도권 최대 스키장인 곤지암리조트 스키장이 2025/26 스키시즌을 시작했다.

곤지암리조트 스키장은 최대폭 154m인 총 8면의 광폭 슬로프와 시간당 1만 5천명을 정상까지 이동시키는 초고속 리프트, 무선 원격제어 제설 시스템 등 국내 최고 수준의 스키 시설을 갖추고 있다.

국내 최초로 선보인 ‘시간제 리프트권’도 눈길을 끈다. 이와 함께 동 시간대 이용 고객 수를 제한하여 관리하는 ‘슬로프 정원제’로 쾌적한 스키 경험이 가능하다. 스마트폰 하나로 예약부터 입장까지 편리하게 이용 가능한 ‘스키 모바일 퀵패스’, 쾌적하고 깨끗한 다채로운 스키 부대시설 등도 차별화된 경험을 제공한다.

곤지암리조트는 25/26 시즌의 콘셉트로 ‘스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장’을 표방하고 있다. 이를 토대로 초중급 스키어의 편의를 대폭 개선하며, 모든 스키어에게 차별화된 프리미엄 스키라이프를 선사할 예정이다.

초중급 스키어 또한 정상에서부터 베이스까지 더 길고 넓게 이어진 완만한 경사의 ‘파노라마 슬로프’를 즐길 수 있어 모든 스키어가 스키 본연의 매력에 겨울 스포츠의 짜릿함을 온전히 느낄 수 있다. 유소년 및 초급자들이 안심하고 스키를 배울 수 있는 초급 강습자 전용 프라이빗 슬로프도 운영한다.

또한, 스키 성수기 기간인 오는 20일부터 1월 31일 사이 저마다의 라이프스타일에 맞게 스키를 즐길 수 있도록 얼리 모닝 운영을 확대할 예정이다. 해당 기간 주말 및 공휴일에는 오전 7시에 오픈하고, 주중에는 8시에 개장해 최상의 설질에서 바쁜 일상의 스키어에게 설원의 아침을 더 여유롭고 길고, 활기차게 즐길 수 있는 나만의 특별한 스키 타임을 선사할 예정이다.

더불어, 지갑이나 티켓 없이 스마트폰 하나로 예매부터 입장까지 원스톱으로 이용할 수 있는 편의성을 더욱 강화한다. 국내 스키장 최초로 도입한 ‘스키 모바일 퀵패스’는 곤지암리조트 모바일 앱 하나로 리프트권 예매부터, 결제, 렌탈, 입장까지 한 번에 가능하여 기존과는 다른 편리함과 여유로운 스키 경험을 제공한다. 이를 통해 매표소에서 대기하는 불필요한 시간을 줄일 뿐 아니라, 스키장 이용 시간이 더욱 여유로워진다.

1대 1 강습부터 전용 라운지까지, 프리미엄 상품에 대한 고객 니즈를 반영한 ‘레인보우클럽’ 스키 강습을 진행한다. 수준 높은 담임제 강사들이 시리즈 형태로 8회차 일대일 전문 강습 코치를 통해 안전하고 체계적인 관리로 스키를 처음 배우는 강습자가 제대로 스키라이프를 즐기기에 제격이다.

더불어, 레인보우클럽 강습생만을 위한 다양한 혜택도 주어진다. 전용 라운지와 전용 락커 그리고 전용 주차장 이용이 가능하여 모든 스키 여정을 쾌적하고 편리하게 즐길 수 있으며, 식사 쿠폰 및 스페셜 기념품까지 만나볼 수 있다.

스키어들과 아이 동반 가족 고객을 위한 즐거움도 확대한다. 많은 스키어들에게 사랑을 받는 ‘펀 슬로프’는 2개소 운영하여 이색적인 즐거움을 선사하며, 눈썰매장은 총 15개 레일로 동시간 이용 정원을 300명으로 제한하여 아이 동반 가족 또한 겨울 여행의 즐거움을 보다 여유롭고 재밌게 즐길 수 있다.

더불어, 국내 리조트 최초 하이퍼볼링 시스템을 도입하여 남녀노소 다 같이 즐길 수 있게 조성된 락볼링장 ‘스트라이크잇’과 온수풀에서 몸과 마음을 따뜻하게 녹일 수 있는 ‘패밀리 스파’, 추운 겨울 제철 음식을 선보이는 다양한 레스토랑이 있어 애프터 스키 또한 다채롭게 즐길 수 있다.

더불어, 스키하우스 앞 빛의 광장에는 올해 새롭게 출시한 곤지암리조트 다람쥐 캐릭터 ‘토리토’가 스키 타는 모습으로 8m 상당의 초대형 사이즈로 찾아와, 온 가족이 함께 겨울 레저 스포츠의 짜릿함과 행복한 추억을 남길 수 있도록 조성될 예정이다.

신규 캐릭터 토리토는 인형과 키링으로 만나볼 수 있으며, EW빌리지 콘도 1층 기프트샵과 리조트 내 GS25편의점에 구매할 수 있다. 더불어, EW빌리지 로비에는 3m높이의 대형 트리 장식이 펼쳐져 겨울 여행의 따뜻한 감성을 느끼며 소중한 추억을 간직해갈 수 있다.

곤지암리조트 2025/26시즌 스키장 운영 시간과 슬로프 오픈 일정 등 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]