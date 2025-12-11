[게임오늘] '이클립스:더 어웨이크닝' 시네마틱 영상 공개→'셰이프 오브 드림즈' 스팀 창작마당 지원

시네마틱 티저 영상을 공개한 이클립스:더 어웨이크닝. 스마일게이트 제공

다양한 게임 신작·업데이트·컬래버레이션·이벤트 등 소식이 유저들의 플레이 재미를 높여주고 있다. 11일 오늘 어떤 내용이 새롭게 업데이트됐는지 세계비즈앤스포츠월드가 짚어봤다.

◆스마일게이트 '이클립스:더 어웨이크닝', 시네마틱 영상 공개

스마일게이트는 신작 이클립스:더 어웨이크닝의 핵심 스토리를 담은 시네마틱 티저 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다.

2분30초 분량의 시네마틱 영상은 웅장한 스케일과 역동적인 연출로 게임의 핵심 주제인 인간의 자유 의지를 담았다. 영상에서는 이클립스 세계관 속 고대 사제 세라하가 붕괴한 낙원 에데리온을 떠나 성역 성소에 도달하고, 운명의 매개인 누미믹스 파편의 힘이 발현되는 순간을 담으며 장대한 서사의 시작을 알렸다.

이클립스는 게임의 핵심 콘텐츠인 성소를 통해 전략적 재미를 한층 강화하고 기존 MMORPG 장르를 확장한 새로운 플레이 경험을 제공하는 것이 특징이다. 내년 출시를 목표로 개발 중이며, PC와 모바일 등 크로스 플랫폼으로 출시될 예정이다.

뉴 라이프(NEW LIFE) 1차 업데이트를 실시하는 마비노기. 넥슨 제공

◆넥슨 '마비노기', 뉴 라이프 1차 업데이트

넥슨은 마비노기의 뉴 라이프(NEW LIFE) 1차 업데이트를 실시한다고 밝혔다.

먼저 주요 생활 콘텐츠를 개편한다. 농사와 요리, 제작 등 여러 방면에서 리얼한 생활감을 느낄 수 있도록 생활 시즌제를 도입한 것이 핵심이다. 6개월 단위로 운영되는 시즌제 내에서만 경험할 수 있는 농작물 재배, 제작, 납품, 교역 콘텐츠를 통해 유기적인 생활 사이클을 제공한다. 첫 시즌은 내년 7월2일 점검 전까지 진행될 예정이다.

생활 협회도 추가해 채집과 제작 관련 납품 퀘스트를 진행한다. 이를 통해 유저는 시즌 생활 레벨을 성장시키고 다양한 보상을 획득할 수 있다.

농작물 재배에 특화된 탈틴 농장에서는 실제 에린의 날씨 변화가 농작물 성장에 반영되며, 친구의 농장을 방문해 농장 에너지를 충전해 주거나 서리꾼을 처치하는 등의 상호작용을 경험할 수 있다. 교역 시즌 또한 기존 4개월에서 생활 시즌과 동일하게 6개월 단위로 개편됐으며, 갓 만든 요리의 음식 효과가 증가하는 요리 신선도 시스템도 추가됐다.

리니지2 레볼루션 9주년 업데이트 사전등록 시작. 넷마블 제공

◆넷마블 '리니지2 레볼루션', 9주년 업데이트 사전등록 시작

모바일 리니지2 레볼루션은 9주년 업데이트 사전등록을 시작하고, 이와 함게 최상위 등급인 ZR 신규 변신체를 추가하는 등 업데이트를 진행했다.

9주년 대규모 업데이트는 오는 29일 진행되며, 이용자들은 새롭게 선보이는 신규 클래스 데스나이트와 신서버, 9주년 이벤트 등을 만나볼 수 있다.

29일 추가되는 신서버에서 플레이하는 이용자들은 ▲최소 레드다이아 10만 개 획득 보장 ▲접속만 해도 LR등급 15강 변신체 선택상자 ▲신서버 전용 눈꽃 기사단 코스튬을 획득할 수 있다. 또한 데스나이트 출시 기념으로 꾸준히 접속만 해도 ▲안젤라 자수정 무기 코스튬 ▲희귀 솔라리오스 UR등급 완성 상자 ▲소환상자 뽑기권 100개 ▲데스나이트 기념! 레드다이아 1만개 상자를 제공받을 수 있다.

한편 12월을 맞아 9주년 대규모 업데이트의 일환으로 이번에 추가된 ZR 등급 변신체는 기존 LR 변신체보다 높은 등급으로 강력한 능력치를 보유하고 있다. 리니지2 레볼루션의 변신체는 게임 내에서 캐릭터가 일정 시간 동안 다른 모습으로 변신해 능력치와 스킬을 사용하는 시스템으로, ZR 등급 변신체는 근거리와 원거리를 전환하며 전투를 펼칠 수 있는 것이 특징이다.

대규모 겨울 업데이트를 실시한 셰이프 오브 드림즈. 네오위즈 제공

◆네오위즈 '셰이프 오브 드림즈', 스팀 창작마당 지원

셰이프 오브 드림즈는 대규모 겨울 업데이트를 실시했다.

먼저 스팀 창작마당을 지원한다. 이용자들은 창작마당을 통해 다양한 게임 모드(MOD)를 편리하게 설치하고, 게임 환경을 본인의 취향에 맞게 확장해 나갈 수 있다.

엔드 게임 콘텐츠도 대폭 강화했다. 새롭게 추가된 하드코어 도전 모드 림보에서 단계별 캐릭터 등반을 통해 자신의 실력을 증명한 이용자는 특별 휘장 보상을 획득할 수 있다. 강력한 히든 보스와 베스퍼 신규 스킬을 도입해 도전 요소를 강화하고, 전략적 플레이의 폭도 넓혔다.

게임의 몰입감을 높이는 시스템 개선도 이뤄졌다. 신규 기억과 정수 아이템을 추가하는 등 대대적인 밸런스 조정으로 다채로운 빌드 제작을 지원한다. 여기에 신규 환상피 5종과 무작위 이벤트, 그리고 아이템 밴 시스템 소멸을 도입했다. 이를 통해 이용자는 1인 및 협동 플레이시 원하는 빌드를 정교하게 완성하는 전략적인 재미를 누릴 수 있게 됐다.

