“화합과 소통의 모습을!” 국기원 이사장에 노순명 이사 선출

사진=국기원 제공

국기원은 10일 재적이사 19명 중 18명이 출석한 가운데 ‘2025년도 제10차 임시이사회’를 열어 노 이사를 이사장으로 선출했다. 전국체육대회 5회 우승을 기록한 태권도 선수 출신이다.

태권도 9단으로 인천광역시태권도협회 전무이사부터 상임부회장, 회장 등을 역임한 바 있다. 더불어 인천광역시체육회 사무처장과 상임부회장으로 활동하며 태권도뿐만 아니라 체육 활성화에 기여했고, 국기원 행정부원장을 역임해 국기원 발전에도 헌신했다.

선출이 확정된 노 이사는 “걸어왔던 태권도 인생의 길을 교훈 삼아 국기원의 새로운 집행부가 화합하고 소통하는 모습을 보여드리겠다”며 “늘 낮은 자세와 겸손한 마음으로 이사님들의 의견을 수렴해 올바른 이사회로 운영될 수 있게 끊임없이 노력하겠다”고 전했다.

국기원 정관에 따라 이사장은 재적이사 과반수 찬성으로 이사 중에서 선출하며, 문화체육관광부장관의 승인을 얻어 취임한다. 국기원 이사장의 임기는 3년이다. 국기원은 이사장 선출을 위해 지난 3일부터 6일간 이사들 대상으로 후보자를 접수, 노순명 이사와 송재승 이사가 지원했다.

이 밖에도 이사회는 당연직 이사의 인사 범위 확대와 위탁선거법에 부합한 강남구선거관리위원회의 권고 사항, 문화체육관광부 사무검사 조치사항 등을 반영해 관련 정관과 규정을 개정했다.

특히 지난 9월 취임한 윤웅석 국기원장의 체제 아래 효율적인 운영을 위해 조직개편이 포함된 직제규정을 개정했다.

종이와 플라스틱으로 발행되었던 기존 국기원 품·단증을 모바일과 병행할 수 있도록 모바일증에 대한 발급 수수료를 책정하기도 했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]